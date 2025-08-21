Damian Apfeld erlebte einen spektakulären Einstand mit Ratingen. – Foto: Andre Nückel

Nach Neun-Tore-Spektakel in Hilden: Das sagt RSV-Coach Apfeld zum Sieg Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 ist mit einem echten Tor-Spektakel in die neue Spielzeit gestartet: Gegen den VfB Hilden landete der RSV einen furiosen 5:4-Auswärtserfolg. Im neuen FuPa-Oberliga-Podcast spricht Cheftrainer Damian Apfeld über die Leistung seiner Mannschaft und warnt vor dem anstehenden Kontrahenten.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB 03 Hilden und Ratingen 04/19 bot von allen neun Paarungen des ersten Spieltags in der neuen Oberliga Niederrhein-Saison wohl am meisten Spektakel: Nach furiosen und überaus abwechslungsreichen 90 Minuten setzten sich die Ratinger schlussendlich mit 5:4 in Hilden durch. Neu-Trainer Damian Apfeld verrät im Oberliga-Podcast von FuPa Niederrhein, was schlussendlich der Schlüssel zum Erfolg gewesen ist und rechnet außerdem mit einer schweren Aufgabe am zweiten Spieltag.

Der „FuPalaver“-Podcast von FuPa Niederrhein hat ab sofort eine neue Sendung, die sich auf die kommende Oberliga-Saison fokussiert. Host Anton Wagener hat jeden Montag spannende Trainer-/oder auch Spielerstimmen der jeweiligen Vereine parat und greift in der neuen Sendung „Oberliga-Niederrhein-Podcast“ die derzeitige Situation der Oberligisten auf. In der dritten Folge steht der Rückblick auf den Saisonstart am vergangenen Wochenende im Vordergrund, bei dem sich Ratingen 04/19 mit einem spektakulären 5:4-Erfolg beim FC Büderich durchsetzen konnte. Cheftrainer Damian Apfeld ordnet im Podcast sowohl die Leistung seiner Mannschaft zum Auftakt als auch den anstehenden Kontrahenten SC St. Tönis ein. Apfeld: „Sicherlich keine Normalität, so viele Gegentore zu bekommen“

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden Ratingen 04/19 Ratingen 4 5 Abpfiff Wie bereits vor Beginn der abgelaufenen Spielzeit - die der RSV letztlich auf einem eher unbefriedigenden neunen Tabellenplatz abschloss - haben sich die 04/19er auch für diese Saison wieder hohe Ziele gesteckt. Nach dem beeindruckenden 16:0-Kantersieg gegen Kreisligist FC Sterkrade 72 im Niederrheinpokal dürfte das Selbstvertrauen der RSV-Akteure denkbar groß gewesen sein, zum Saisonauftakt in Hilden musste die Elf von Cheftrainer Damian Apfeld dann allerdings einige Körner lassen, um am Ende drei Punkte einzuheimsen. Insbesondere die erste Halbzeit hatte dabei einiges an Spektakel zu bieten, mit insgesamt sieben Treffern hätten die ersten 45 Minuten torreicher kaum ausfallen können. Aus Sicht von Übungsleiter Apfeld bei Weitem kein perfekter Start in die Saison:

„Wir haben leider nie richtig Ruhe reingekommen, trotz dreimaliger Führung in der ersten Halbzeit. Wir waren gegen den Ball sehr anfällig, haben dann in der Halbzeit zwei Änderungen vorgenommen, die uns dann mehr Stabilität gegeben haben. Das war am Ende sicherlich auch der Schlüssel für ein erfolgreiches Auswärtsspiel in Hilden“, blickt der Chefcoach auf das Tor-Spektakel im ersten Durchgang zurück. Durch Treffer von Umut Yildiz, Emre Demircan, Sven Kreyer und Armin Deljkovic lag der RSV zur Pause mit 4:3 in Front, Spielmacher Demircan sorgte dann mit seinem zweiten Tagestreffer drei Minuten vor Schluss für die Entscheidung. Alles in allem müsse in den kommenden Wochen vor allem an den Defensiv-Abläufen gearbeitet werden, wie Apfeld abschließend betont: „Wir waren sicherlich im letzten Drittel gegen Hilden gut unterwegs, aber genauso müssen wir uns auch gegen den Ball steigern. Es ist sicherlich keine Normalität, so viele Gegentore zu bekommen“, bilanziert der 39-Jährige. Schwere Aufgabe steht an