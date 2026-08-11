Nach neun Sekunden! - Hollage siegt im Aufsteigerduell bei Altenoythe

– Foto: Robert Gertzen

Der SV Altenoythe hat auch sein zweites Saisonspiel verloren. Im Duell mit Mitaufsteiger BW Hollage unterlag die Mannschaft mit 0:1. Die Entscheidung fiel dabei bereits unmittelbar nach dem Anpfiff: Karl-Moritz Fettkenhauer erzielte in der ersten Minute den einzigen Treffer der Partie.

Aus Sicht von Altenoythes Co-Trainer Maik Koopmann war der denkbar frühe Rückstand besonders bitter. „Wir kriegen nach neun Sekunden schon das 1:0“, sagte Koopmann. Fettkenhauer brachte Hollage damit praktisch mit der ersten Aktion des Spiels in Führung.

Altenoythe musste anschließend nahezu die gesamte Partie einem Rückstand hinterherlaufen. Dabei sah Koopmann seine Mannschaft keineswegs unterlegen. „Wir waren aus meiner Sicht die spielbestimmende Mannschaft“, erklärte der Co-Trainer.

Was den Gastgebern jedoch fehlte, war der entscheidende Treffer. Trotz der aus Koopmanns Sicht vorhandenen Spielkontrolle gelang es Altenoythe nicht, die frühe Hollager Führung auszugleichen. „Wir schaffen es dann nicht, noch ein Tor zu erzielen“, haderte Koopmann.

So hatte Fettkenhauers Treffer aus der Anfangsphase auch nach 90 Minuten Bestand. Vor 400 Zuschauern musste sich Altenoythe mit 0:1 geschlagen geben. Koopmann sprach entsprechend von einer „sehr, sehr unglücklichen Niederlage“.

Während Hollage nun vier Punkte hat, bleibt Altenoythe vorerst ohne Zähler.