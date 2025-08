Nach neun Jahren wieder C-Liga: „Es gibt sportlich viel zu tun“

Der Abstieg war nicht mehr zu verhindern – doch beim SSV Berzdorf II herrscht keine Resignation, sondern Aufbruchsstimmung. Nach neun Jahren in der Kreisliga B beginnt für die zweite Mannschaft des Vereins aus dem Rhein-Erft-Kreis nun in der Kreisliga C5 ein neuer Abschnitt. Maßgeblich mitgestalten soll diesen Trainer Martin Gomulka, der das Team acht Spieltage vor Saisonende übernommen hat.

„Wir sind nach dem Abstieg in die Kreisliga C natürlich nicht zufrieden. Ich habe aber jetzt erst das Team übernommen“, sagt der 42-Jährige, der in seiner ersten kompletten Vorbereitung neue Impulse setzen will.

Die Vorbereitung startete am 20. Juli, organisatorisch ist für Gomulka bereits vieles stimmig. „Organisatorisch läuft es top, sportlich gibt es aber viel zu tun“, fasst er den aktuellen Stand zusammen. An Trainingsfleiß und Engagement mangelt es seiner Mannschaft dabei nicht – und auch an Anspruch nicht: „Ich werde sie auf ihre Leistungsgrenze und drüber hinaus bringen“, so Gomulka selbstbewusst.