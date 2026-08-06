Nach neun Jahren Uckerath: So geht Rombach die Aufgabe TuS Buisdorf an Bezirksliga, Staffel 2: Dietmar Rombach ist zurück in der Liga und brennt auf seine neue Aufgabe. Dem TuS Buisdorf will er möglichst schnell seine Handschrift verpassen. von Niklas Bien · Gestern, 17:30 Uhr · 0 Leser

Dietmar Rombach geht mit dem TuS Buisdorf in die Saison – Foto: Volker Erbe

Dietmar Rombach und die Staffel zwei der Bezirksliga – das gehört einfach zusammen. Nach einem Jahr beim SV Eitorf und ganzen neun Jahren beim SC Uckerath, hatte sich der 52-Jährige mit seinem Rücktritt im vergangenen Herbst vorerst aus der Liga verabschiedet. Schon kurze Zeit später gab der TuS Buisdorf die Verpflichtung des Trainers für die nun anlaufende Spielzeit bekannt. Seit einigen Wochen hat Rombach die Arbeit beim TuS aufgenommen – zwar in neuen Farben, die alte Motivation ist der langjährigen Uckerather Konstante aber ganz und gar nicht abhanden gekommen.

"Ich bin extrem offen und ehrlich im Verein aufgenommen worden und ziehe den Hut vor dem Engagement, das die Menschen im und um den Verein an den Tag legen. Die Vorbereitung ist gut angelaufen. Die Mannschaft muss sich an mich gewöhnen und wir müssen schnellstmöglich eine Einheit werden", sagt Rombach, der seit Januar zumindest von außen Zeit hatte, die Mannschaft kennenzulernen und nach damaligem Plan auch schon in die Kaderplanung einbezogen war. >>> Das ist Dietmar Rombach Die Aspekte, auf die der 52-Jährige zu Beginn seiner Amtszeit wert legt, geben einen guten Eindruck davon, welchen Fußball Rombach spielen lassen will. "Die körperliche Leistungsfähigkeit und das Verschieben körperlicher Grenzen sind sicher wichtige Punkte während der ersten Wochen", erklärt der neue Chef.

So geht Rombach die Aufgabe in Buisdorf an Rombach hat in der Bezirksliga weit über 200 Spiele betreut, kennt die Liga und vor allem die Staffel also in- und auswendig. Mit insgesamt sechs neuen Mannschaften wurde die Liste in Saison aber ordentlich durchgemischt. "Ich kenne die Liga ganz gut, aber es sind einige neue Teams dazu gestoßen und somit neue Spieler, Philosophien und taktische Ausrichtungen – somit wird es es eine schwer einzuschätzende Saison", betont der 52-Jährige, der den SC Uckerath über mehrere Jahre zu einem Topteam der Liga formte. Einen ganz ähnlichen Weg soll er nun in Buisdorf einschlagen. Die Mannschaft "im oberen Tabellendrittel etablieren", lautete der Plan, den Geschäftsführer Guido Bergmann bei der Verpflichtung von Rombach im Januar vorgab. "Wir sind eine Mannschaft, die eine DNA hat und sehr sehr körperlich versuchen wird, guten Fußball zu spielen. Wir werden eine gute Mentalität entwickeln, um Rückschläge zu verarbeiten und zusammen mit dem Umfeld des Vereins ein gute Zeit in der Saison zu haben", erklärt Rombach, der sich mit klaren Saisonzielen zu diesem Zeitpunkt noch etwas zurückhält.