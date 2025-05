Verlässt den SSV Homburg-Nümbrecht nach neun Jahren zum Saisonende: Trainer Torsten Reisewitz. – Foto: Boris Hempel

Nach neun Jahren: Trainer Torsten Reisewitz verlässt Nümbrecht Aufgrund der jüngsten sportlichen Misere trennen sich die Wege von Trainer und Verein zum Saisonende

Seit 2016 stand Torsten Reisewitz als Trainer beim SSV Homburg-Nümbrecht an der Seitenlinie. Diese meist erfolgreiche Zusammenarbeit findet nun ein Ende. Zum Saisonende trennen sich die Wege von Trainer und Verein - aufgrund der jüngsten sportlichen Misere, wie der SSV verlauten ließ. Nach einer bärenstarken Hinrunde kam Nümbrecht nach der Winterpause nicht mehr in Fahrt und verspielte sich so eine realistische Chance auf den Aufstieg in die Mittelrheinliga. Einfach fiel beiden Parteien die Trennung trotzdem nicht.

Leistungsabfall in der Rückrunde Die Formkurve zeigte in Nümbrecht seit Beginn der Rückrunde klar nach unten. Die Mannschaft von Trainer Reisewitz konnte nicht mehr an die dominante erste Saisonhälfte anknüpfen und verpasste einen ernstzunehmenden Angriff auf den ebenfalls schwächelnden Konkurrenten SSV Bornheim. Der zur Winterpause durchaus realistische, erste Mittelrheinliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte rückte so immer weiter in die Ferne.

Das ist die aktuelle Tabelle der Landesliga "Verein und Trainer befanden sich aufgrund dieser Entwicklung in einem regelmäßigen engen und vertrauensvollen Gedankenaustausch, um die Situation fortlaufend zu analysieren", heißt es von Vereinsseite. "Im Rahmen dieser Analyse kamen sowohl der Verein wie auch Torsten Reisewitz in dieser Woche zu dem gleichlautenden Befund, es sei nach neunjähriger Zusammenarbeit nunmehr möglicherweise der richtige Zeitpunkt gekommen, um Raum zu geben für neue Energien und neue Leute. Torsten Reisewitz und der SSV-Vorstand kamen in diesem Zuge überein, die Zusammenarbeit zu beenden." Dass diese Entscheidung rein sportlicher Natur ist, machen auch die Umstände klar. Der langjährige Erfolgstrainer Reisewitz hatte seinen Vertrag eigentlich erst im Winter verlängert.