Nach neun Jahren: SuS Bad Westernkotten feiert Westfalenliga-Rückkehr SC Neheim leistet gegen Salchendorf Schützenhilfe. von red · Heute, 12:34 Uhr · 0 Leser

Jubel mit Lametta und Meisterschale: Der SuS Bad Westernkotten ist Meister der Landesliga 2. – Foto: SuS Bad Westernkotten

Neben dem FC Roj Dortmund (Staffel 3) und dem SC Herford, der in der Staffel 1 gestern ebenfalls die Meisterschaft feierte, steht seit Sonntag, dem 25. Mai, der dritte Westfalenliga-Aufsteiger fest. Der SuS Bad Westernkotten hat sich einen Spieltag vor Schluss die Meisterschaft eingetütet und kehrt nach neun Jahren als Landesligist wieder in die sechste Liga zurück.

Bad Westernkotten erledigte zuhause seine Pflichtaufgabe gegen den bereits abgestiegenen FC Lennestadt bei sommerlichen Temperaturen mit 3:1. Nach torlosen ersten 45 Minuten hatte David Wallmeier die Erwitter mit einem Doppelpack in Führung gebracht (50./58.), doch die Gäste steckten nicht zurück und sorgten mit dem Anschlusstreffer durch Peter Vente (81.) für eine spannende und hektische Minuten im Hellweg-Stadion. Doch mit der Entscheidung von Philipp Köster in der 87. Minute war die Messe schließlich gelesen. Dass die Schwarz-Gelben aber vorzeitig die Korken knallen lassen durften, liegt auch an der Schützenhilfe des SC Neheim. Der Tabellensechste fegte Verfolger Germania Salchendorf mit 5:2 aus dem Binnerfeld-Stadion, sodass Bad Westernkotten seinen Vorsprung von zwei auf uneinholbare fünf Zähler ausbauen konnte. Als diese Nachricht auch in Erwitte die Runde machte, gab es auf Seiten des SuS kein Halten mehr.