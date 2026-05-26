Nach neun Jahren: SuS Bad Westernkotten feiert Westfalenliga-Rückkehr

Neben dem FC Roj Dortmund (Staffel 3) und dem SC Herford, der in der Staffel 1 gestern ebenfalls die Meisterschaft feierte, steht seit Sonntag, dem 25. Mai, der dritte Westfalenliga-Aufsteiger fest. Der SuS Bad Westernkotten hat sich einen Spieltag vor Schluss die Meisterschaft eingetütet und kehrt nach neun Jahren als Landesligist wieder in die sechste Liga zurück.
Bad Westernkotten erledigte zuhause seine Pflichtaufgabe gegen den bereits abgestiegenen FC Lennestadt bei sommerlichen Temperaturen mit 3:1. Nach torlosen ersten 45 Minuten hatte David Wallmeier die Erwitter mit einem Doppelpack in Führung gebracht (50./58.), doch die Gäste steckten nicht zurück und sorgten mit dem Anschlusstreffer durch Peter Vente (81.) für eine spannende und hektische Minuten im Hellweg-Stadion. Doch mit der Entscheidung von Philipp Köster in der 87. Minute war die Messe schließlich gelesen.
Dass die Schwarz-Gelben aber vorzeitig die Korken knallen lassen durften, liegt auch an der Schützenhilfe des SC Neheim. Der Tabellensechste fegte Verfolger Germania Salchendorf mit 5:2 aus dem Binnerfeld-Stadion, sodass Bad Westernkotten seinen Vorsprung von zwei auf uneinholbare fünf Zähler ausbauen konnte. Als diese Nachricht auch in Erwitte die Runde machte, gab es auf Seiten des SuS kein Halten mehr.
Seit 2000 spielte der SuS Bad Westernkotten zweimal in der Westfalenliga, 2005/06 und 2016/17. Beide Male musste man wieder den direkten Gang in die Landesliga antreten. Nach dem letzten Abstieg entwickelte sich der 1920 gegründete Verein von einem Wackelkandidaten im Keller zu einem Top-Team der Landesliga. Viel hing dabei auch an Ex-Trainer Christian Nolte, der 2022 übernommen hatte. Nolte führte die Mannschaft in seiner Amtszeit auf Tabellenplatz 5, 6 und 3, sowie zum Kreispokalgewinn 2025. Im Oktober letzten Jahres trat der Marsberger nach zwei Niederlagen in Folge überraschenderweise zurück, nachdem man im August noch Regionalligist SC Wiedenbrück (3:1) aus dem Westfalenpokal gekegelt hatte. Bad Westernkotten hatte zu diesem Zeitpunkt acht Zähler Rückstand auf Herbstmeister Salchendorf, der in der Rückrunde zu oft Fehler ließ.
So krönte Bad Westernkotten gestern seine Aufholjagd und konnte Trainer Cevahir Evin einen Abschied nach Maß bereiten. Der 39-Jährige, der bis dato Co-Trainer war, hatte nach Noltes Rücktritt übernommen und konnte 16 seiner 20 Spiele gewinnen. Zur neuen Saison wechselt Evin zum Bezirksligisten Delbrücker SC II. Neuer Trainer des SuS Bad Westernkotten wird Daniel Fröhlich, der vom U19-Westfalenligisten SV Westfalia Soest kommt und in der Vergangenheit u.a. die Zweitliga-Mannschaft des FSV Gütersloh und U19-Bundesliga-Elf des SC Verl gecoacht hat.