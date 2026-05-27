Nach neun Jahren Hankofen: Rabanter greift bei der "Spiele" an

Mit seiner Mentalität und Qualität soll Rabanter in der Truppe von Sebastian und Johannes Maier eine tragende Rolle spielen. "Nach neun intensiven und erfolgreichen Jahren bei der Hankofen-Hailing freue ich mich jetzt auf eine neue sportliche Herausforderung. Die Entwicklung der SpVgg Landshut in den vergangenen Jahren ist beeindruckend und ich brenne darauf, künftig Teil dieses Weges zu sein. Als Landshuter ist es für mich etwas Besonderes und ein echtes Privileg für diesen Verein auflaufen zu dürfen. Da ich einen Großteil der Mannschaft bereits kenne, freue ich mich umso mehr auf die gemeinsame Zeit und die neue Aufgabe. Ich möchte meine Erfahrung bestmöglich einbringen, um das Team auf und neben dem Platz zu unterstützen und gemeinsam den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen", gibt der 33-Jährige, der in Landshut wohnhaft ist, zu Protokoll.







SpVgg-Manager Max Maier ist von den Qualitäten des erfahrenen Haudegens vollumfänglich überzeugt: "Wir sind seit vielen Jahren mit Daniel im Austausch. Umso mehr freut es uns, dass er sich jetzt für uns entschieden hat. Daniel bringt enorm viel Qualität mit, besticht mit einer vorbildlichen Fitness und wird unseren jungen Spielern viel Input geben können. Er hat in den letzten Jahren viele Erfolge verzeichnen können und wird mit seiner herausragenden Einstellung mit Sicherheit vorangehen.“