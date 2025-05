Ari (li.) verlässt 04/19. – Foto: Karim Hendrick

Nach neun Jahren bei 04/19: Erkan Ari wechselt zu Wald 03 In der Winterpause der aktuellen Saison der Oberliga hatte Erkan Ari wieder Blut geleckt und seinen Posten als Co-Trainer wieder gegen den als Spieler getauscht.

Auf sechs Einsätze kam der Mittelfeldmann seitdem, absolvierte zum Beispiel die vollen 90 Minuten im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch, als es am 21. März den bislang letzten Ratinger Sieg gab. In der folgenden Partie brach sich Ari den rechten Arm – und spielte trotzdem 75 Minuten durch. Je nach Heilungsverlauf könnte es sein letzter Einsatz für 04/19 gewesen ist: Der 37-Jährige wechselt nach dieser Saison zur SpVg. Solingen-Wald 03.

Landesliga oder Bezirksliga beim neuen Verein? Ari hofft, dass der Tabellenzweite der Bezirksliga-Gruppe 2 den Aufstieg in die Landesliga schafft, vermutlich über die Relegation, in der es ein Dreier-Turnier gegen zwei andere Gruppen-Zweite gäbe. Vier Punkte Vorsprung hat Wald 03 auf den Tabellendritten ASV Mettmann und sieben Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter 1. FC Wülfrath, dabei ein Spiel weniger als die Konkurrenten absolviert. „Ich gehe davon aus, dass die Jungs den Aufstieg über die Relegation schaffen. Sie haben die Qualität dafür“, sagt Ari, der Liga-unabhängig für ein Jahr in Solingen unterschrieben hat.

Damit wechselt er in seine Geburtsstadt, was ein Grund für diesen Schritt ist. Bei Wald 03 spielt zudem sein Sohn Gabriel bei den Bambini, die Ari bereits trainiert. „Da war der Wechsel in meine Heimatstadt naheliegend, weil ich die Anlage auch schon als Trainer kenne“, sagt der 37-Jährige, der ergänzt: „Außerdem finde ich das Projekt Solingen spannend. Der Verein will in zwei, drei Jahren noch weiter hoch und hat jetzt schon eine sehr gute Qualität für die Bezirksliga. Wald 03 hatte ein wenig Pech mit Wülfrath, das auch eine sehr hohe Qualität hat, aber im Winter noch mal nachlegen konnte mit Oberliga-Stammspielern.“ Ari will es noch einmal wissen