Nach neun Gegentoren fordert Sebastian Koch eine klare Reaktion

Grünwalder Spieler mit Torjubel ueber das Tor zum 0:1 durch David Keller rechts – Foto: Sven Leifer

Der TSV Grünwald reist mit Rumpfmannschaft zum FC Wacker München. Trainer Koch plant bereits die nächste Saison und kämpft mit Personalmangel.

Einen deutlichen Appell ihres Trainers bekamen die Spieler des TSV Grünwald vor dem Duell mit dem FC Wacker München zu hören: „Ich habe den Jungs gesagt, dass nach zwei Niederlagen und neun Gegentoren eine Reaktion nötig ist.“ Dieses Zitat von Sebastian Koch stammt allerdings nicht aus der aktuellen Vorbereitung aufs Gastspiel bei Wacker am Samstag (14 Uhr), obwohl es nach dem 1:4 in Aubing und dem 3:5 gegen die SpVgg Unterhaching II bestens passen würde. Nein, Koch nahm seine Mannschaft vor dem Hinspiel gegen die Sendlinger mit diesen Worten in die Pflicht. Denn auch da hatte sie gerade zweimal verloren, 3:4 gegen Aubing und 1:5 bei den Hachingern.

Die kuriose Parallelität war dem Grünwalder Trainer gar nicht bewusst. Für die gut ein halbes Jahr zurückliegende Vergangenheit ist in seinen Gedanken momentan wenig Platz. Koch beschäftigt sich natürlich mit der sportlichen Gegenwart, doch zu einem sicher ebenso großen Teil mit der Zukunft: „Wir haben den Fokus schon auf der Saisonplanung. Wir wollen den Kader von der Breite her verstärken, aber auch von der Qualität her auf einigen Positionen, vor allem in der Defensive.“

Kein Wunder angesichts des verletzungsbedingt chronischen Personalmangels, für Samstag bangt der Trainer noch um David Keller (Schambeinprobleme), Min Park fehlte aus familiären Gründen schon gegen Haching. „Ich sage im Grunde immer das Gleiche“, gibt Koch zu: „Der Kader ist dünn, wir haben nur zehn Leute im Training.“ Was auch einen Teufelskreis bewirkt: Denn angesichts der hohen Beanspruchung braucht der eine oder andere Spieler auch mal eine Pause. „Und wenn einer zwei Trainingseinheiten fehlt, merkt man das im Spiel“, so Koch, der zwischen den Zeilen heraushören lässt, dass er das Saisonende herbeisehnt: „Wir müssen das Ganze jetzt gut dosieren, die letzten zwei Spiele überbrücken.“ Wobei er auch nie die positive Seite der schwierigen Situation zu erwähnen vergisst, nämlich das Engagement seines letzten Aufgebots: „Was die Jungs leisten, ist phänomenal.“

Auch am Samstag wird sich seine Truppe wohl gehörig reinhängen müssen. Wacker, der Traditionsverein, der seit drei Jahrzehnten nicht so hochklassig spielte wie in dieser Saison, braucht noch einen Sieg für den sicheren Klassenerhalt. Dazu treffen die Grün-Weißen auf einige ehemalige Mitspieler wie David Topic, Jasmin Kadiric, Severin Buchta oder Ante Ziljkic. „Ich gehe stark davon aus, dass es die entsprechende Kulisse gibt und, dass es ein umkämpftes Spiel sein wird“, so Koch. Ähnlich, wie im Hinspiel, als die Grünwalder trotz über 50 Minuten Unterzahl mit 3:2 gewannen und der Coach erfreut feststellen durfte: „Sie haben die geforderte Reaktion gezeigt.“

TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Keller, Traub, Wanzeck, Lucksch, Hutterer, Frey, Leugner, Zargar, Halbich