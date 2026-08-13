Nach Neuanfang: TVD Velbert eröffnet die Kreisliga-Saison

Noch vor zwei Jahren spielte TVD Velbert noch in der Oberliga, nun geht es für den Verein in der Saison 2026/27 in der Kreisliga A an den Start. Und der nominelle Hochkaräter muss das Gelingen des Neuanfangs im Eröffnungsspiel beim SV Union Velbert am kommenden Freitag (14. August, 19.30 Uhr) unter Beweis stellen. Aufsteiger Wuppertaler SV II hat Hellas Wuppertal zu Gast, während der zweite Absteiger der Gruppe, SC Viktoria Rott die Zweitvertretung des Cronenberger SC empfängt. So sieht der 1. Spieltag aus!
2. Spieltag
So., 23.08.26 12:15 Uhr Ronsdorf II - GW Wuppertal
So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Velbert II - SC Viktoria
So., 23.08.26 13:30 Uhr TVD Velbert - Wuppert. SV II
So., 23.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - Cronenberg II
So., 23.08.26 14:00 Uhr Hellas Wup. - Beyenburg
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Mettmann - Heiligenhaus
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Dornap - TSV Gruiten
So., 23.08.26 15:30 Uhr BW Langenber - SV Jägerhaus
So., 23.08.26 16:30 Uhr TFC Wuppert. - SF Siepen
3. Spieltag
So., 30.08.26 13:30 Uhr Wuppert. SV II - Beyenburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr SV Velbert - Ronsdorf II
So., 30.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - SC Velbert II
So., 30.08.26 15:00 Uhr GW Wuppertal - Cronenberg II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria - BW Langenber
So., 30.08.26 15:00 Uhr Heiligenhaus - TSV Dornap
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Jägerhaus - FC Mettmann
So., 30.08.26 15:15 Uhr SF Siepen - Hellas Wup.
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Gruiten - TFC Wuppert.