 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Nach Neuanfang: TVD Velbert eröffnet die Kreisliga-Saison

Der 1. Spieltag der Kreisliga-A-Saison in Wuppertal/Niederberg steht an. Nach dem Rückzug aus der Landesliga und freiwilligem Neustart auf Kreisebene eröffnet der TVD Velbert die Saison am Freitag (14. August, 19.30 Uhr) beim SV Union Velbert.

von Linus Bien · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
TVD Velbert eröffnet die Kreisliga-Saison in Wuppertal-Niederberg.
TVD Velbert eröffnet die Kreisliga-Saison in Wuppertal-Niederberg. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Kreisliga A WUP/NIE
TVD Velbert
SC Viktoria
Cronenberg II
SC Velbert II

Noch vor zwei Jahren spielte TVD Velbert noch in der Oberliga, nun geht es für den Verein in der Saison 2026/27 in der Kreisliga A an den Start. Und der nominelle Hochkaräter muss das Gelingen des Neuanfangs im Eröffnungsspiel beim SV Union Velbert am kommenden Freitag (14. August, 19.30 Uhr) unter Beweis stellen. Aufsteiger Wuppertaler SV II hat Hellas Wuppertal zu Gast, während der zweite Absteiger der Gruppe, SC Viktoria Rott die Zweitvertretung des Cronenberger SC empfängt. So sieht der 1. Spieltag aus!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Kreisliga Wuppertal-Niederberg

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Die Partien des 1. Spieltags:

Morgen, 19:30 Uhr
SV Union Velbert
SV Union VelbertSV Velbert
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
19:30

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV II
Hellas Wuppertal
Hellas WuppertalHellas Wup.
13:30

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dönberg
Sportfreunde DönbergSF Dönberg
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf II
14:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg II
15:00

So., 16.08.2026, 17:00 Uhr
SV Jägerhaus Linde
SV Jägerhaus LindeSV Jägerhaus
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert II
17:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SSVg Heiligenhaus
SSVg HeiligenhausHeiligenhaus
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Gruiten
TSV GruitenTSV Gruiten
FC Mettmann 08
FC Mettmann 08FC Mettmann
15:30

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Siepen
Sportfreunde SiepenSF Siepen
TSV Einigkeit Dornap
TSV Einigkeit DornapTSV Dornap
15:30

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Beyenburg
TSV BeyenburgBeyenburg
TFC Wuppertal 95/10
TFC Wuppertal 95/10TFC Wuppert.
15:00

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Das sind die nächsten Spieltage:


2. Spieltag
So., 23.08.26 12:15 Uhr Ronsdorf II - GW Wuppertal
So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Velbert II - SC Viktoria
So., 23.08.26 13:30 Uhr TVD Velbert - Wuppert. SV II
So., 23.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - Cronenberg II
So., 23.08.26 14:00 Uhr Hellas Wup. - Beyenburg
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Mettmann - Heiligenhaus
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Dornap - TSV Gruiten
So., 23.08.26 15:30 Uhr BW Langenber - SV Jägerhaus
So., 23.08.26 16:30 Uhr TFC Wuppert. - SF Siepen

3. Spieltag
So., 30.08.26 13:30 Uhr Wuppert. SV II - Beyenburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr SV Velbert - Ronsdorf II
So., 30.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - SC Velbert II
So., 30.08.26 15:00 Uhr GW Wuppertal - Cronenberg II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria - BW Langenber
So., 30.08.26 15:00 Uhr Heiligenhaus - TSV Dornap
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Jägerhaus - FC Mettmann
So., 30.08.26 15:15 Uhr SF Siepen - Hellas Wup.
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Gruiten - TFC Wuppert.

>>> Hier gehts zum Spielplan der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg