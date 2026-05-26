Nach Nervenflattern in der Nachspielzeit: SV Bad Tölz tütet Klassenerhalt ein Kreisklasse Tölz von Ewald Scheitterer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Unerwartet spannend wurde die Partie zwischen dem SV Bad Tölz und dem TSV Weyarn, als den Gästen kurz vor Schluss der Anschlusstreffer gelang. – Foto: Ewald J. Scheitterer

Der SV Bad Tölz gewinnt gegen Weyarn 2:1 und kann für die kommende Saison planen. Die Gäste kamen fünf Minuten vor Schluss heran und machten Druck.

SV Bad Tölz – TSV Weyarn 2:1 (2:0) – Morgenluft witterten die Gäste, als ihnen mit einem direkt verwandelten Freistoß fünf Minuten vor Spielende der Anschlusstreffer gelungen war. Ohne eine einzige Torchance aus dem Spiel heraus im zweiten Durchgang, machten sie plötzlich Druck, und die Hausherren zeigten bei ihren hektischen Abwehraktionen mehr als einmal gehöriges Nervenflattern. Doch dann erlöste der Referee nach kurzer Nachspielzeit die Tölzer mit dem Schlusspfiff, die nun auch für die Saison 2026/27 für die Kreisklasse planen können. Jetzt allerdings als Spielgemeinschaft mit dem Rot-Weiß Bad Tölz. Zwar gibt es noch eine theoretische Möglichkeit, dass der SV vom Relegationsstrudel erfasst wird. Doch realistisch rechnet niemand damit, dass in der letzten Begegnung gegen die bereits als Direktabsteiger feststehende SG Reisach etwas anderes als ein Sieg herausspringen wird. Freilich könnte die Entscheidung bereits am Dienstagabend fallen, wenn der FC Rottach-Egern in Kreuth antreten muss. Sollten, wie erwartet, die Rottacher dort verlieren, wäre Tölz bereits dann gerettet.

„Die erste Halbzeit war diesmal die klar bessere“, hatte SV-Coach Thommy Gärner beobachtet: „In der zweiten gab’s auf beiden Seiten kaum noch erwähnenswerte Einschussgelegenheiten.“ Es ging schon gut los für den SV: Nach einer schönen Kombination über außen flankte Lukas Kiening scharf in den Fünfer, und Jonas Lützel musste zur frühen Führung nur noch den Fuß hinhalten (3.). Als dann Alan Hassan mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 22 Metern den Innenpfosten im Kreuzeck traf (32.) und so auf 2:0 erhöhte, lief bei den Tölzern alles nach Wunsch. „Hätten wir dann noch ein drittes Tor gemacht, wäre alles klar gewesen. Aber das haben wir verpasst“, so der SV-Coach. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber die klar bessere Mannschaft, wenn es auch an guten Torchancen mangelte. „Wir zeigten zwar gute Ansätze, aber der letzte Pass war oft zu schlampig“, so Gärner. So dümpelte die Begegnung so dahin, bis der unerwartete Anschlusstreffer noch einmal für Spannung sorgte.