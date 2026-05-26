Nach Nervenflattern in der Nachspielzeit: SV Bad Tölz tütet Klassenerhalt ein

Der SV Bad Tölz gewinnt gegen Weyarn 2:1 und kann für die kommende Saison planen. Die Gäste kamen fünf Minuten vor Schluss heran und machten Druck.
SV Bad Tölz – TSV Weyarn 2:1 (2:0) – Morgenluft witterten die Gäste, als ihnen mit einem direkt verwandelten Freistoß fünf Minuten vor Spielende der Anschlusstreffer gelungen war. Ohne eine einzige Torchance aus dem Spiel heraus im zweiten Durchgang, machten sie plötzlich Druck, und die Hausherren zeigten bei ihren hektischen Abwehraktionen mehr als einmal gehöriges Nervenflattern. Doch dann erlöste der Referee nach kurzer Nachspielzeit die Tölzer mit dem Schlusspfiff, die nun auch für die Saison 2026/27 für die Kreisklasse planen können. Jetzt allerdings als Spielgemeinschaft mit dem Rot-Weiß Bad Tölz.
Zwar gibt es noch eine theoretische Möglichkeit, dass der SV vom Relegationsstrudel erfasst wird. Doch realistisch rechnet niemand damit, dass in der letzten Begegnung gegen die bereits als Direktabsteiger feststehende SG Reisach etwas anderes als ein Sieg herausspringen wird. Freilich könnte die Entscheidung bereits am Dienstagabend fallen, wenn der FC Rottach-Egern in Kreuth antreten muss. Sollten, wie erwartet, die Rottacher dort verlieren, wäre Tölz bereits dann gerettet.
„Die erste Halbzeit war diesmal die klar bessere“, hatte SV-Coach Thommy Gärner beobachtet: „In der zweiten gab’s auf beiden Seiten kaum noch erwähnenswerte Einschussgelegenheiten.“ Es ging schon gut los für den SV: Nach einer schönen Kombination über außen flankte Lukas Kiening scharf in den Fünfer, und Jonas Lützel musste zur frühen Führung nur noch den Fuß hinhalten (3.). Als dann Alan Hassan mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 22 Metern den Innenpfosten im Kreuzeck traf (32.) und so auf 2:0 erhöhte, lief bei den Tölzern alles nach Wunsch. „Hätten wir dann noch ein drittes Tor gemacht, wäre alles klar gewesen. Aber das haben wir verpasst“, so der SV-Coach.
Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber die klar bessere Mannschaft, wenn es auch an guten Torchancen mangelte. „Wir zeigten zwar gute Ansätze, aber der letzte Pass war oft zu schlampig“, so Gärner. So dümpelte die Begegnung so dahin, bis der unerwartete Anschlusstreffer noch einmal für Spannung sorgte.
TSV Otterfing – SG Gaißach/Wackersberg-Arzbach 2:1 (0:1) – Jetzt ist der dritte Tabellenplatz der SG zementiert: Bei noch einer ausstehenden Partie können sie am Ende weder Zweiter noch Vierter werden. Dennoch trauert Coach Tarkan Demir der vergebenen Chance nach: „Wir haben in Otterfing eines unserer besten Saisonspiele abgeliefert. Doch leider haben wir uns am Ende dafür nicht belohnt.“
Vor allem im ersten Durchgang waren die Gäste die klar bessere Mannschaft und konnten neben dem Treffer durch Titzian Schuhbauer noch einen Lattenknaller und einen Pfostenschuss verzeichnen. „Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir zumindest die besseren Torchancen.“ Getroffen haben aber in der Nachspielzeit die Hausherren.
Insgesamt fand der SG-Trainer aber den Saisonausgang schon gerecht: „Kreuth und Otterfing sind die einzigen beiden Mannschaften, gegen die wir heuer nicht gewonnen haben. Deshalb stehen wir halt auch nicht weiter vorn.“
FF Geretsried - SC Rot-Weiß Bad Tölz 3:1 (1:0) – Nach diesem Spiel ist es offiziell: Rot-Weiß Bad Tölz wird den sportlichen Klassenerhalt nicht mehr erreichen, und die Fußball-Freunde aus Geretsried könnten am letzten Spieltag noch eine Rückrunde ohne Niederlage besiegeln.
RW-Coach Adrian Ackermann war auf gewisse Weise erleichtert, dass der Kampf ein Ende hat. „Ich musste telefonieren, um überhaupt elf Leute zusammenzubekommen“, berichtet Ackermann. Der Coach selbst stand 90 Minuten auf dem Feld, zeitweise agierte Rot-Weiß nur noch zu zehnt, weil für vier verletzte beziehungsweise angeschlagenene Spieler nur drei Ersatzspieler zur Verfügung standen. „Aber die Einstellung hätte ich mir die ganze Saison über gewünscht“, lobt Ackermann seine mitgereisten Tölzer Kollegen.
Geretsried war insgesamt die wesentlich dominantere Mannschaft und ging auch durch Fabio Ratte in Führung (29.), der sich im Zweikampf durchsetzte und durch die Beine von RW-Keeper Adrian Kabashi traf. Die Tölzer hielten lange dagegen und wurden belohnt. Nur eine Minute, nachdem der angeschlagene Christian Heidt die Tölzer Elf nochmal komplettierte, gelang Riccardo Moliterno der Ausgleich (79.).
Der Achtungserfolg blieb allerdings aus. Catalin Popescus Doppelpack (85., 87.) für die FFG zerstörte den Traum eines Punktgewinns. „Wir konnten es nicht mehr halten. Aber ich bin so oder so zufrieden, weil wir alles rausgehauen haben“, lobt Ackermann sein Team.