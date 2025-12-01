Nach Negativserie: Mörec bei Blau-Weiß Linz entlassen

Mörec, der erst seit Sommer als Nachfolger von Gerald Scheiblehner im Amt war, stand in insgesamt 18 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Sportdirektor Christoph Schößwendter erklärte, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, betonte aber, dass die negative sportliche Entwicklung und der Rückstand von fünf Punkten auf den Vorletzten einen Trainerwechsel unausweichlich machten.