Nach Negativserie: Mörec bei Blau-Weiß Linz entlassen
Der österreichische Bundesligist Blau-Weiß Linz hat Trainer Mitja Mörec mit sofortiger Wirkung entlassen. Die Entscheidung fiel nach einer anhaltenden Negativserie mit sechs Niederlagen in Folge sowie nur zehn Punkten aus 15 Runden, was das Team auf den letzten Tabellenplatz stürzte.
Mörec, der erst seit Sommer als Nachfolger von Gerald Scheiblehner im Amt war, stand in insgesamt 18 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Sportdirektor Christoph Schößwendter erklärte, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, betonte aber, dass die negative sportliche Entwicklung und der Rückstand von fünf Punkten auf den Vorletzten einen Trainerwechsel unausweichlich machten.
Andreas Gahleitner, bisher als Assistent tätig, übernimmt interimistisch. Bis zur Winterpause stehen noch zwei Heimspiele gegen Red Bull Salzburg und den SK Rapid auf dem Programm. Der Klub wird nun den Markt nach einem dauerhaften Nachfolger sondieren.