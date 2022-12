Nach Negativserie: FC Waldkirch will erst mal Abstand vom Fußball Die Talfahrt des FC Waldkirch hält an.

"Wir sind alle froh, dass wir jetzt ein bisschen Abstand vom Fußball gewinnen können", sagt der Waldkircher Spielertrainer Fabian Nopper nach der 0:3-Niederlage beim Kehler FV. Auch hier war die Verunsicherung im Team nach dem schnellen Rückstand greifbar. "Man sollte die Mannschaft jetzt mal in Ruhe lassen", so Nopper, an dessen Einstellung auch das jüngste Misserfolgserlebnis nicht gerüttelt hat. Er stehle sich nicht aus der Verantwortung und laufe in schlechten Zeiten nicht einfach weg. "Wir müssen aus diesen Spielen jetzt die richtigen Schlüsse ziehen", fordert Nopper, der sich eine personelle Belebung der Offensive wünscht – auch wenn das in der Winterpause zumeist nicht ganz billig zu machen ist.