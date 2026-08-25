Nach München-Intermezzo: Manuel Pfeifer wird wieder ein Hartberger

– Foto: TSV Hartberg

Der 26-jährige gebürtige Hartberger kam vor zehn Jahren erstmals zum TSV. Nach Stationen beim SV Allerheiligen und dem SV Lafnitz kehrte Pfeifer im Jänner 2023 nach Hartberg zurück. Zweieinhalb Saisonen lang war er Stammspieler und absolvierte mittlerweile 82 Pflichtspiele für unsere Blau-Weißen.

Vor einem Jahr erfüllte sich Pfeifer schließlich den Traum vom Ausland und wechselte in die deutsche Fußball-Hauptstadt München, wo er für den TSV 1860 München in der 3. Liga auflief. Nach 19 Einsätzen endete das Abenteuer an der Grünwalder Straße mit dem Zwangsabstieg jedoch abrupt. Bei der Schopp-Truppe möchte Pfeifer wieder durchstarten und wird mit der Rückennummer 12 auflaufen.

Manuel Pfeifer: „Ich freue mich sehr, dass ich zurück in Hartberg bin. Ich bin dem Verein und dem Trainer sehr dankbar für die Chance und das Vertrauen. Nach einem sehr turbulenten Sommer mit viel Ungewissheit freue ich mich jetzt endlich wieder am Platz stehen zu dürfen und mich wieder neu beweisen zu können. Ich werde von Tag 1 an alles geben, damit ich dem Team weiterhelfen kann und hoffentlich wieder das zeigen kann, was ich kann.“