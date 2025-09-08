Nach Müller-Abgang – 1. FC Garmisch steht am Scheideweg

Moritz Müller war für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen oft der Retter in der Not. Kann das Team von Markus Ansorge auch ohne ihn erfolgreich sein?

Mit 15 Torerfolgen meißelte er den Klassenerhalt drei Spieltage vor Saisonende in Stein. Dem Gegner vom Wochenende ist die Spielweise ohne offensiven Ausnahmeakteur längst bekannt. Mit überschaubaren 17 Torerfolgen sammelte der FC Schwabing beachtliche 16 Zähler und damit sechs mehr als die Werdenfelser. Markus Ansorge hält die Münchner vor dem Duell am Sonntag (12.30 Uhr) für einen gefährlichen Widersacher. „Sie haben einige gute Individualisten, die du an die Kette nehmen musst.“

Garmisch-Partenkirchen – Eine große Frage wird den 1. FC Garmisch-Partenkirchen für längere Zeit beschäftigen: Lässt sich der Abgang von Moritz Müller auf Dauer halbwegs verkraften und wie ändert sich die Statik des Spiels ohne seinen Torjäger? Während Müllers erstem Versuch, höherklassig Fuß zu fassen, schlingerten die FC-Fußballer ohne Verzug dem Tabellenkeller der Landesliga entgegen, ehe der Torjäger zur Winterpause als Retter vor der Tür stand:

Doch sind Taktik und Namen derzeit eher hintergründige Aspekte. Es geht um Kommunikation, Lautstärke und Willenskraft. Die vermisste Ansorge vor allem in den Partien gegen Hallbergmoos (0:5) und Kastl (1:6). „Wenn die Einstellung nicht stimmt, gewinnst du in dieser Liga gegen keinen Gegner“, stellt der Coach klar.

Er selbst versucht, von der Seitenlinie die Emotionalität immer wieder vorzuleben. „Einige werden das bei uns nicht mehr werden“, bedauert der 58-Jährige den Umstand, weil per se alles gute Fußballer und tolle Menschen wären. Bereits jetzt ist ihm angesichts der vielen eher ruhigen Charaktere bewusst, dass bei den künftigen Kaderplanungen auch auf Typ Fußballer geachtet werden muss.

Moritz Müller war freilich der Inbegriff der Emotionalität. Er hinterlässt in Mentalitätsfragen eine nahezu identische Lücke wie auf sportlicher Ebene. Intuitive Einzelaktionen und fortwährende Provokationen als Markenzeichen des Torjägers stehen dem FC ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Ansorge kündigt an, das Spiel der Garmisch-Partenkirchner werde sich künftig mehr an Ballbesitz ausrichten.

Wie kann Müller ersetzt werden?

„Wir haben nicht die Typen, die vorne bedingungslos draufgehen.“ Jonas Poniewaz wird im Wechsel mit Lukas Kunzendorf zunächst Tiefe und vorderste Linie besetzen. Zugang Lukas Ende vom Landkreisrivalen TSV 1865 Murnau wird wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen. Noah Pawlak, der gegen Neuperlach ein auffälliges Comeback hinlegte, fehlt aus beruflichen Gründen.

Als aussichtslos ordnet Ansorge die Lage nicht ein, redet seine Mannschaft bewusst stark. „Klar hatte Moritz seine Qualitäten, aber es braucht sich keiner zu verstecken.“ Vielmehr sieht der Peitinger „eine Chance für die anderen“. In der Team-Hierarchie rückt David Salcher an erste Stelle: Der Tormann wird den FC als Kapitän anführen. Ein Stellvertreter wird beizeiten nachgeschoben. „Die Binde ist nicht wichtig, die Leistungsträger sind jetzt gefordert.“