Nach "Möhle-Verletzung": Heiligenstadt legt nach

Nach der Verletzung von Kapitän Sebastian Möhlhenrich sahen sich die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen – und wurden auf dem Transfermarkt fündig. Der neue Mann ist kein Unbekannter in der Liga und hat seine Qualitäten bereits gegen die Blau-Weißen unter Beweis gestellt: Viktor Stashenko.

Der 21-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten SG Union Sandersdorf an die Leine. In der Hinrunde kam der Ukrainer elfmal für Sandersdorf zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer – ausgerechnet beim Duell gegen den 1. SC Heiligenstadt. Bereits am vergangenen Wochenende war Stashenko Teil der Mannschaft und lief beim Domstadt Banden Masters in Erfurt erstmals im Umfeld der Eichsfelder auf. Auch in Thüringen ist der Neuzugang kein Fremder. Seine fußballerische Ausbildung genoss Stashenko unter anderem im Nachwuchs des FC Eichsfeld. Anschließend sammelte er bei der SG DJK Struth erste Erfahrungen im Männerbereich und kam dort auch achtmal in der Thüringenliga zum Einsatz.

SC-Sportvorstand Marc Werner erläutert die Hintergründe des Transfers: „Nach der Verletzung unseres Kapitäns Sebastian Möhlhenrich waren wir gezwungen zu handeln. Uns war wichtig, einen Spieler zu finden, der positionsgetreu eingesetzt werden kann und uns sofort weiterhilft.“ Stashenko sei dem Verein bereits aus dem Hinspiel in Erinnerung geblieben, in dem er mit seinem Kopfballtreffer zum Ausgleich seine körperliche Präsenz und Zweikampfstärke unter Beweis gestellt habe. Zudem habe er in den Gesprächen große Lust auf die neue Aufgabe gezeigt.