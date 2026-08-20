Nach Mögeldorf-Coup: Unterreichenbach empfängt den ATSV

Der ATSV Erlangen um Kapitän Jeffrey Stielke will gegen die "Urus" endlich wieder dreifach Punkten. – Foto: Jochen Müller, Ernst Blan

Am 7. Spieltag der Landesliga Nordost treffen zwei punktgleiche Tabellennachbarn aufeinander: Der SV Unterreichenbach empfängt den Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen. Während die Gastgeber nach einem fulminanten Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer mit großem Selbstbewusstsein auflaufen, wollen die Gäste ihre spielerische Überlegenheit endlich wieder in drei Zähler ummünzen.

Der SV Unterreichenbach feierte am vergangenen Spieltag einen vielumjubelten 3:0-Heimerfolg gegen die bis dato makellose SpVgg Mögeldorf 2000. Nach einer torlosen ersten Hälfte erlöste der eingewechselte Justin Kapp (68.) die Hausherren, ehe Lukas Frauenknecht (83.) und erneut Kapp (87.) den Heimsieg in der Schlussphase perfekt machten. Der ATSV Erlangen musste sich hingegen bei der SpVgg Bayreuth II trotz deutlicher Feldüberlegenheit mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Ein Eigentor von Ben Fischer (20.) brachte die Erlangener früh in Front, ehe Maximilian Hausmann (62.) für die Wagnerstädter ausglich.

Unterreichenbachs Trainer Michael Scherbel, der beim Mögeldorf-Coup urlaubsbedingt von Co-Trainer Tobias Maus vertreten wurde, blickt zufrieden auf die bisherige Ausbeute: „Die neun Punkte haben wir schon mal und damit sind wir auch zufrieden und voll im Soll. Unser Auftaktprogramm war alles andere als einfach.“ Die erhoffte Kehrtwende nach der Pleite in Buckenhofen gelang vollauf: „Nach der desolaten Leistung gegen Buckenhofen haben wir eine Reaktion der Mannschaft eingefordert. Tobi hat das sehr gut hinbekommen und die Mannschaft hat sich mit drei Punkten für eine starke Leistung belohnt.“ Vor dem Duell mit dem Bayernliga-Absteiger setzt Scherbel voll auf die eigene Stärke: „Wir haben wieder ein Heimspiel, das ist ein Vorteil. Der Gegner kommt aus der Bayernliga und hat sich eine neue Mannschaft zusammengestellt, die in der Liga vorne mitspielen wird. Wir werden uns gut auf den Gegner vorbereiten und dann versuchen wieder alles in das Spiel zu investieren was wir haben. Aber der Sieg gegen Mögeldorf gibt den Spielern natürlich Selbstvertrauen.“

Wagner hadert mit Chancenausbeute vor dem Gastspiel im Hexenkessel

ATSV-Coach Normann Wagner blickt mit gemischten Gefühlen auf den Saisonstart seiner Truppe zurück und sieht noch ungenutztes Potenzial: „Ich denke, wir haben uns ganz gut eingefunden, aber das eine oder andere Unentschieden ist zu viel. Das heißt, wir lassen tatsächlich zu viele Chancen liegen und haben, sagen wir, drei bis vier Punkte zu wenig auf dem Konto.“ Besonders die Partie in Bayreuth brannte im Nachgang noch nach: „Bei der Videoanalyse haben wir nochmals gesehen, das wir vier, fünf, sechs, sieben richtig große Chancen hatten. Am Ende musst du dann vielleicht froh sein, dass du noch Unentschieden spielst, aber eigentlich musst du das Spiel deutlich gewinnen. Und ja, das kostet natürlich irgendwo Körner und unnötig Punkte, die wir einfach liegen lassen.“ Dennoch blickt Wagner optimistisch auf die knifflige Auswärtshürde: „Das ist natürlich in Unterreichenbach immer eine schwierige Geschichte, weil der Platz besonders ist, mit vielen Zuschauern, geiler Stimmung, wo man eigentlich gerne spielt und wiederum nicht gerne spielt. Und aufgrund der verlorenen Punkte aus dem Forchheim- und im Bayreuth-Spiel wollen wir natürlich auch wieder etwas mitnehmen.“

Ausgangslage und Kader

Beide Teams rangieren mit neun Zählern im Tabellenmittelfeld. Der ATSV Erlangen belegt dank der besseren Tordifferenz von 12:5 Rang 8, während der SV Unterreichenbach mit 11:13 Toren direkt dahinter auf Platz 10 lauert.

Personell müssen beide Übungsleiter urlaubsbedingte Ausfälle verkraften. Bei Unterreichenbach fehlen aktuell Ott und Bömoser sowie die Langzeitverletzten Rötz, Stefan und Jonas Brechtelsbauer und Rauchfuß. Dennoch hilft den „Urus“ die neue Kaderbreite. Auch beim ATSV Erlangen rotiert das Aufgebot aufgrund der Ferienzeit geringfügig.

Die weiteren Spiele des 7. Spieltags:

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr SpVgg Bayreuth SpV Bayreuth II SG Quelle Fürth Quelle Fürth 16:00 PUSH

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr FC Kalchreuth Kalchreuth FC Eintracht Münchberg Münchberg 15:00 PUSH