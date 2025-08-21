Blau-Weiß Mintard musste sich zum Auftakt 0:2 geschlagen geben. – Foto: Riccarda Maszun

Nach Mintard-Fehlstart: BWM-Coach Guglielmi wettert gegen Teamleistung Landesliga, Gruppe 2: Für DJK Blau-Weiß Mintard, der nach einer starken vergangenen Saison trotz Umbruch im Sommer als Mitfavorit auf die Landesliga-Meisterschaft gilt, verlief der Saisonauftakt anders als geplant: Gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen setzte es eine überraschende 0:2-Niederlage. Cheftrainer Marco Guglielmi nimmt im Anschluss an die Begegnung kein Blatt vor den Mund und verübt klare Kritik.

Am vergangenen Wochenende war es soweit, die Landesliga, Gruppe 2 ist in ihre neue Spielzeit gestartet. Für DJK Blau-Weiß Mintard, der nach dem starken dritten Platz in der Vorsaison auch in dieser Spielzeit wieder oben angreifen will, gab es gleich zum Auftakt einen bitteren Rückschlag: Gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen hatte die Elf von Chefcoach Marco Guglielmi mit 0:2 das Nachsehen. Nach Spielende kritisierte der Übungsleiter im Gespräch mit dem RevierSport die Einstellung seines Teams und nimmt sich selbst in die Verantwortung.

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen We.-Heidh. DJK Blau-Weiß Mintard BW Mintard 2 0 Abpfiff Dass die Auftaktbegegnung beim Essener-Kontrahenten aus Heidhausen keine einfach würde, dürfte den Blau-Weißen Mintardern bereits im Voraus klar gewesen sein. Schließlich gingen die Hausherren nach der Bezirksliga-Meisterschaft und dem daraus resultierenden Aufstieg mit gehörig viel Selbstvertrauen in die Partie, dennoch waren die Gäste klarer Favorit. Durch Tore von Jamal Daniel Werner und Björn Homberg war es allerdings schlussendlich der Underdog, der sich behauptete, was Mintard-Cheftrainer Marco Guglielmi überaus verärgert aufstieß.

Guglielmi: „Das war ein grottenschlechtes Spiel von uns“ Zwar hat der Vorjahres-Dritte aus Mintard nach der starken Vorsaison einige Leistungsträger wie beispielsweise Top-Torjäger Daiki Hara (SC St. Tönis) im Sommer verloren und sich kadertechnisch deutlich verjüngt, dennoch haben die Blau-Weißen hohe Ambitionen. Dass zum Saisonauftakt nun ausgerechnet gegen einen Aufsteiger die erste Niederlage herausspringt, verärgert insbesondere BWM-Coach Guglielmi: „Ich bin sehr enttäuscht, weil ich dachte, wir wären da schon weiter, dass wir bereits wären für das Spiel. Das waren wir nicht! Ich stelle mir da schon die Frage, warum bei meiner Mannschaft heute kein Herz, kein Wille, keine Laufbereitschaft und keine Motivation zu erkennen war“, wettert Guglielmi mit Blick auf den Auftritt seiner Spieler.

Dabei sieht sich der 49-jährige Übungsleiter, der in seine zweite Saison an der Seitenlinie bei Blau-Weiß Mintard geht, auch selbst in der Verantwortung und die mangelnde Einstellung seiner Mannschaft: „Ich nehme das auf meine Kappe, denn ich habe es anscheinend nicht geschafft, die Mannschaft so einzustellen, dass sie hochmotiviert und mit Herz spielt“, erklärt Guglielmi und resümiert: „Das war ein grottenschlechtes Spiel von uns.“ Hoffnung auf Besserung gegen Monheim