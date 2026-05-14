Nach Merten-Klatsche: Gladbach steht gegen Frechen „in der Pflicht“

Im Saisonendspurt darf sich der SV Bergisch Gladbach um Kapitän Stefano Fragapane keine Fehler mehr erlauben.

Einzig ein Zähler trennt Ligaprimus SV Bergisch Gladbach 09 von Titelkonkurrent Siegburger SV 04. Nach der 1:4-Pleite gegen den SSV Merten darf sich der Spitzenreiter im Heimspiel gegen die SpVg Frechen 20 am 27. Spieltag der Mittelrheinliga nun keinen weiteren Ausrutscher erlauben, sonst drohen die 09er die Meisterschaft und den damit einhergehenden Regionalliga-Aufstieg noch aus der Hand zu geben. SV-Coach Kevin Kruth ist sich der Situation seiner Mannschaft vor dem anstehenden Duell durchaus bewusst und pocht auf eine Reaktion seiner Elf, während sein Gegenüber Okan Özbay gegen den offensivstarken Kontrahenten insbesondere auf eine stabile Hintermannschaft setzt.

„Wir werden die Partie angehen wie jede der letzten Wochen: Wir schauen, wer für die vollen 90 Minuten zur Verfügung steht. Erfreulicherweise wird unsere Bank ganz langsam wieder etwas breiter, auch wenn die Rückkehrer natürlich noch nicht fit für größere Aufgaben sind“, weist Özbay vor dem Aufeinandertreffen in Bergisch Gladbach am Sonntag auf den weiter dezimierten Kader hin. Mit Top-Knipser Patrick Friesdorf-Weber, Joel Ilunga und Frederic Mäntele fallen drei Leistungsträger weiterhin aus.

Mit 44 eroberten Zählern rangiert die SpVg Frechen auf einem ordentlichen sechsten Tabellenplatz. Allen voran in der Hinserie trumpfte die Elf von Cheftrainer Okan Özbay auf: Mit 27 erzielten Punkten lief die SpVg als sechstbestes Hinrunde-Team ein, in der zweiten Saisonhälfte sprangen bislang 17 Punkte heraus. Alles in allem kann die Özbay-Elf mit ihren Leistungen zufrieden sein, und auch in den jüngsten Auftritten gab es - mit Ausnahme der 0:6-Niederlage gegen den FC Hennef 05 kaum etwas zu beklagen. Da die "Zwanziger" jedoch mit sechs Punkten Rückstand auf den VfL Vichttal die Top fünf wohl kaum noch erreichen werden, geht es im Saisonendspurt viel mehr darum, den sechsten Tabellenrang zu verteidigen. Mit dem FC Wegberg-Beeck befindet sich der direkte Verfolger mit einem Zähler Rückstand in Lauerstellung:

Dennoch will sich der vermeintliche Underdog beim favorisierten Tabellenführer keinesfalls verstecken und sich im besten Fall an der 0:2-Niederlage im Hinspiel revanchieren: „Bergisch Gladbach verteidigt extrem leidenschaftlich und mit hoher Intensität. Ihre Außenstürmer sind sind eine echte Waffe, die in dieser Liga ihresgleichen sucht. Es wird darauf ankommen, dass wir ruhig und kühl bleiben und uns nicht von der Hektik anstecken lassen“, stellt der 33-jährige Trainer klar und ergänzt: „Wir müssen unsere Stärken auf den Platz bringen und defensiv darfst du keinen Schritt weniger machen als der Gegner. Nachdem wir letztes Mal schon wenig zugelassen haben, ist diesmal die Marschroute, gar nichts zuzulassen.“

Kruth: „Haben alles in der eigenen Hand“

Während die Gäste aufgrund der Tabellensituation demnach befreit aufspielen können, steht der SV Bergisch Gladbach unter Zugzwang. Nach teils gutem Polster an der Tabellenspitze drohen die 09er im Falle eines erneuten Patzers entthront zu werden. Schließlich folgt Konkurrent Siegburger SV 04 mit einem Punkt Rückstand in unmittelbarer Reichweite. Einen Auftritt wie beim 1:4 in der Vorwoche gegen Merten darf sich die Elf von Kevin Kruth also nicht nochmal leisten. Das weiß auch der 40-jährige Chefcoach, der die Gemengelage seiner Mannschaft gut einzuordnen weiß:

„Die Niederlage in Merten ist abgehakt. Merten war an diesem Abend ein starker Gegner in Bestbesetzung, während wir leider keine gute Tagesform erwischt haben. Jetzt blicken wir nach vorne auf das Spiel gegen Frechen. Wir wissen, dass wir in der Pflicht stehen, die drei Punkte mit aller Macht zu Hause zu behalten“, betont der Übungsleiter klar und fügt an: „Von den verbleibenden vier Saisonspielen haben wir drei vor heimischer Kulisse - wir haben also alles in der eigenen Hand.“

Kruth mit großer Anerkennung vor Frechen

Für den Gegner aus Frechen, der fraglos eine starke Saison spielte, hat Kruth indes viel Lob übrig: „Frechen ist eine junge und hungrige Mannschaft mit enorm viel Tempo. Trotz des Ausfalls von Friesdorf haben sie sich im oberen Drittel gefestigt und punkten munter weiter. Es wird kein einfaches Unterfangen gegen einen Gegner, der völlig befreit aufspielen kann“, vermutet der Coach. Doch wie auch der Kontrahent muss der Ligaprimus auf einige wichtige Personalien verzichten: Mit dem gesperrten Jonas Rücker, Joel Kouekem, Eray Sariaydin, Claudio Haider, Ervin Cindrak, Jan Bugenhagen und Daniel Candido fallen voraussichtlich gleich sieben Akteure verletzungsbedingt aus. Dennoch gibt sich Kruth zuversichtlich: „Dass wir trotz dieser vielen Ausfälle nach wie vor an der Spitze stehen, ist umso bemerkenswerter - und genau dort wollen wir auch im Spiel gegen Frechen bleiben. Wir konzentrieren uns jetzt ohne große Rechnereien voll auf Frechen, gehen die Aufgabe mit Demut an und wollen einen ganz anderen Auftritt zeigen als gegen Merten. Unser Ziel ist klar: Wir wollen Platz eins verteidigen“, versichert der Übungsleiter.

Ob eben dies am Ende auch gelingt, wird am Sonntag zu sehen sein. Ab 15 Uhr rollt in der Belkaw Arena der Ball.