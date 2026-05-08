Nach Meisterfeier: Rheydter SV siegt auch gegen Otzenrath souverän

Liedberg - SV Schelsen

Polizei SV - SF Neuwerk II

ASV Süchteln II - DJK Hehn

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

28. Spieltag

Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich

So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn

So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV

So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen

So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg

So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn

29. Spieltag

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Süchteln II

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Red Stars MG

So., 31.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - SV Otzenrath

So., 31.05.26 15:00 Uhr Liedberg - Odenkirchen II

So., 31.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Wickrathhahn