 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Nach Meisterfeier: Rheydter SV siegt auch gegen Otzenrath souverän

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Bereits am Mittwochabend startet der 27. Spieltag in Wickrathhahn. Es steht zudem ein wichtiges Kellerduell in Liedberg an, während der Liga-Primus Rheydter SV auf den Zweitplatzierten SV Otzenrath trifft.

von Tristan Benten · Heute, 22:50 Uhr · 0 Leser
Rheydt siegt klar gegen Otzenrath
Rheydt siegt klar gegen Otzenrath – Foto: Theo Titz

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
Rheydter SV
Rheindahlen
SF Neuwerk II

Ab dem Mittwochabend beginnt der 27. Spieltag in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach & Viersen - der FC Blau-Weiß Wickrathhahn braucht Punkte im Duell gegen den SC Rheindahlen. Derweil findet am Sonntagnachmittag ein richtungsweisendes Keller-Spiel zwischen dem TuS Liedberg und dem SV Schelsen statt. Während auch Red Stars Mönchengladbach zum Punkten verdammt ist, trifft der Meister Rheydter SV auf den Zweitplatzierten SV Otzenrath. Das ist der 27. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A

Mi., 06.05.2026, 19:30 Uhr
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
4
4
Abpfiff
+Video

Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn verpasste einen wichtigen Dreier im Duell mit dem SC Rheindahlen. Lucas Scelza brachte die Gäste in Führung (38.), doch nur eine Minute später antwortete Luca Schmidt mit dem 1:1, ehe Pasqual König wieder nur kurze Zeit später auf 2:1 für die Hausherrens stellte (40.). Noch kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Jonas Peltzer auf 3:1 (45.). Doch der SC schlug im zweiten Abschnitt durch einen Doppelschlag von Hassan El Hage (65.) und Fabian Lenz (76.) zurück. Es wurde eine umkämpfte Schlussphase erwartet und beide Teams lieferten Dramatik. Zunächste erzielte Kevin Schwiers in der Nachspielzeit den vermeintlichen 4:3-Siegtreffer des FC, doch Rheindahlen hatte noch einen in der Hinterhand - Scelza sorgte tief in der Nachspielzeit für den 4:4-Endstand. Für die Hausherren waren es somit zwei verlorene Zähler, die von großer Bedeutung gewesen wären.

Heute, 20:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
6
1
Abpfiff

Auch gegen den Verfolger SV Otzenrath zeigte sich Liga-Primus Rheydter SV dominant. Dabei gingen die Gäste in Minute Fünf durch Jan-Hendrik Schmitz (5.) in Führung. Doch noch vor der Halbzeitpause drehten Melih Karakas (11.) und ein doppelter Ahmet Sinan Ilhan (21., 28.) das Ergebnis in ein 3:1 um. Auch im zweiten Durchgang ließ der Tabellenführer nicht locker und kam schlussendlich durch Mohamedyasine Belhamri (51.) und Doppelpacker Mats Schleszies (67., 84.) zu einem deutlichen 6:1-Heimsieg gegen die ärgsten Verfolger. Rheydt feierte den 20. Saisonsieg, während Otzenrath die höchste Niederlage der Spielzeit hinnehmen musste.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
15:00
Neersbroich - Red Stars MG

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
15:00
Liedberg - SV Schelsen

So., 10.05.2026, 17:00 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
17:00live
Polizei SV - SF Neuwerk II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
15:00
ASV Süchteln II - DJK Hehn

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

28. Spieltag
Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn
So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen
So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg
So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn

29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Süchteln II
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Red Stars MG
So., 31.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - SV Otzenrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr Liedberg - Odenkirchen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Wickrathhahn