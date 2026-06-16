Nach mehr als 500 Spielen: SV Tur Abdin verabschiedet Vereinsikone „Micho“ Sen beendet Karriere nach 21 Jahren bei den Delmenhorstern von p.s. · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

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Eine Ära geht zu Ende: Michael „Micho“ Sen hat seine aktive Laufbahn beim SV Tur Abdin Delmenhorst beendet. Nach 21 Jahren im Trikot des Bezirksligisten aus Weser-Ems zieht der Rekordspieler einen Schlussstrich unter seine Karriere und hinterlässt sowohl sportlich als auch menschlich eine große Lücke.

Bereits im Jahr 2005 feierte Sen im Alter von 18 Jahren sein Debüt für den Verein. Es folgten mehr als zwei Jahrzehnte, in denen sich der Defensivspieler zu einer festen Größe und später zum langjährigen Kapitän entwickelte. Ein besonderer Meilenstein war die Kreisligameisterschaft im Jahr 2012, die mit dem Aufstieg in die Bezirksliga verbunden war. Seitdem etablierte sich der SV Tur Abdin dauerhaft in der Liga – mit Sen als prägender Figur dieser erfolgreichen Zeit. Rund 15 Jahre lang trug der Rekordspieler die Kapitänsbinde und stand wie kaum ein anderer für Kontinuität, Verantwortung und Vereinstreue. Auf dem Platz überzeugte er durch Ruhe, Übersicht und Verlässlichkeit. Mit seiner konstanten und sicheren Spielweise gab er seinen Mitspielern über viele Jahre hinweg Halt und Orientierung.

Auch abseits des Rasens nahm Sen eine bedeutende Rolle ein. Durch sein Auftreten und sein Engagement erarbeitete er sich über die Jahre großes Ansehen bei Mitspielern, Funktionären, Mitgliedern und Anhängern des Vereins. Insgesamt bestritt „Micho“ mehr als 500 Partien für den SV Tur Abdin Delmenhorst und prägte eine Ära, die untrennbar mit seinem Namen verbunden bleibt.