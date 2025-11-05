Nach Marathon-Sitzungen bei der TSG ...

„Es ist wichtig, in bewegten Zeiten das große Ganze im Blick zu behalten. Das bedeutet auch, sich auf das zu konzentrieren, was uns ausmacht: das Geschehen auf dem Platz“, sagt Jörg Albrecht, 1. Vorsitzender des TSG 1899 Hoffenheim e.V. und damit zugleich Mehrheitsgesellschafter: „Der aktuelle Erfolg gibt uns Recht: Der eingeschlagene Weg ist richtig. Wir führen diesen Weg fort, mit Ruhe, Haltung und im offenen Austausch. Als Vertreter des e.V. möchte ich mich ausdrücklich bei Markus Schütz und Frank Briel für ihr Engagement und ihre Leistungen bedanken. Unter ihrer Verantwortung wurden strategische und strukturelle Weichen gestellt, die den Klub nachhaltig stärken und weiter prägen werden. Wir wünschen ihnen persönlich wie beruflich alles Gute und viel Erfolg.“

TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp sagt: „Im Fußball ist es selbstverständlich, dass viele Menschen ihre Sichtweisen einbringen – das gehört zu einem lebendigen Umfeld. Am Ende geht es immer um das Beste für den Klub. Wir sind davon überzeugt, dass wir die TSG Hoffenheim in dieser veränderten Aufstellung und mit neuer Gemeinsamkeit positiv entwickeln können. Die Verantwortung bleibt dabei jedoch klar: Entscheidungen müssen aus der Mitte der TSG Hoffenheim heraus entstehen. Austausch und Vertrauen sind der Schlüssel zu einer stabilen und erfolgreichen Zukunft. Es geht darum, gemeinsam nach vorne zu schauen und den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen.“

»Die TSG war und bleibt für mich ein Stück Heimat«

Markus Schütz äußert sich positiv über die gemeinsame Zeit: „Die Zeit bei der TSG war für mich eine äußerst bereichernde Erfahrung. Ich durfte hier mit außergewöhnlichen Menschen in einer sehr dynamischen Phase an wichtigen Themen arbeiten. Für das Vertrauen, die Offenheit und die gemeinsame Leidenschaft bin ich sehr dankbar. Ich wünsche dem Klub weiterhin viel Erfolg – auf und neben dem Platz.“

Frank Briel, der seit 2006 in verschiedenen leitenden Funktionen für die TSG tätig war, zieht ein positives Fazit seiner Zeit im Kraichgau: „Die TSG war und bleibt für mich ein Stück Heimat. Ich durfte mit und in einem besonderen Team spannende Jahre erleben und an vielen Entwicklungen mitwirken. Diese Reise gemeinsam mit so vielen leidenschaftlichen und kompetenten Menschen gestaltet zu haben, war ein großes Privileg und dafür bin ich sehr dankbar. Der TSG wünsche ich für die Zukunft nur das Beste.“