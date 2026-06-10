 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Nach Mannheims Aufstieg: Neckarsulm bleibt drin, Calcio atmet auf

Nach dem Abschluss der Relegationsrunde zur Regionalliga Südwest ist nun auch die Abstiegsfrage in der Oberliga und Verbandsliga geklärt.

von Timo Babic · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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OL Baden-Württemberg 25/26
Verbandsliga WFV
Relegation RL Südwest
Regionalliga Südwest
FC 08 Villingen

Gleich mehrere Teams durften nach dem Aufstieg des VfR Mannheim in die Regionalliga Südwest am Abend aufatmen. Die Mannheimer setzten sich mit zwei Siegen in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest durch und machten damit Platz frei für einen Teilnehmer aus dem Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg.

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Bis zum letzten Spieltag wurde im Keller der Oberliga Baden-Württemberg um den Klassenerhalt gekämpft und selbst nach 34 Spieltagen waren nicht alle Fragen geklärt. Türkspor Neckarsulm rettete sich auf den heißen Stuhl, der vom Aufstieg des VfR Mannheim abhängig war. Da die Badener nun erst Eddersheim und am Abend auch Pirmasens besiegt hatten, hält Neckarsulm die Liga.

Auch eine Etage tiefer gibt es Erleichterung. Sechs sichere Absteiger standen in der Verbandsliga Württemberg fest, wäre Neckarsulm abgestiegen würde es einen zusätzlichen Absteiger geben und der Achtletzte der Tabelle müsste in die Relegation. Dem ist nun nicht so und Calcio Leinfelden-Echterdingen bejubelt aus der Ferne den Klassenerhalt. Der FC Rottenburg darf sich somit in der Relegation seinen Platz in der Verbandsliga sichern.

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