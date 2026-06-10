Nach Mannheims Aufstieg: Neckarsulm bleibt drin, Calcio atmet auf

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Bis zum letzten Spieltag wurde im Keller der Oberliga Baden-Württemberg um den Klassenerhalt gekämpft und selbst nach 34 Spieltagen waren nicht alle Fragen geklärt. Türkspor Neckarsulm rettete sich auf den heißen Stuhl, der vom Aufstieg des VfR Mannheim abhängig war. Da die Badener nun erst Eddersheim und am Abend auch Pirmasens besiegt hatten, hält Neckarsulm die Liga.

Auch eine Etage tiefer gibt es Erleichterung. Sechs sichere Absteiger standen in der Verbandsliga Württemberg fest, wäre Neckarsulm abgestiegen würde es einen zusätzlichen Absteiger geben und der Achtletzte der Tabelle müsste in die Relegation. Dem ist nun nicht so und Calcio Leinfelden-Echterdingen bejubelt aus der Ferne den Klassenerhalt. Der FC Rottenburg darf sich somit in der Relegation seinen Platz in der Verbandsliga sichern.