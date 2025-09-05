Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Denis Derevjanko traf im Mittelrheinpokal für den Wahlscheider SV. – Foto: Christoph Tiroux
Nach magischer Pokalnacht: Wahlscheider SV mit verspätetem Rückenwind
Bezirksliga, Staffel 2: Vor zwei Wochen hat der Wahlscheider SV im Mittelrheinpokal einen besonderen Sieg eingefahren. Mit etwas Verspätung startet nun der Ligabetrieb.
Es war einer dieser besonderen Pokalabende: Vor 150 Zuschauern empfing der Wahlscheider SV den Landesligisten Eintracht Verlautenheide in der ersten Runde des Mittelrheinpokals. In der fünften Minute der Nachspielzeit rettete sich der WSV in die Verlängerung, nach erneutem Rückstand gab es in der Verlängerung den 3:3-Ausgleich. Im Elfmeterschießen setzte sich der Underdog durch. Nachdem in der Vorwoche das Spiel gegen den zurückgezogenen SV Vorgebirge angestanden hätte, startet das Team von Trainer Linus Werner nun in die neue Spielzeit.
Während es für 14 Teams in der Liga bereits in der vergangenen Woche losging, musste der Wahlscheider SV noch zuschauen - und bekam direkt die Folgen des Rückzugs vom SV Vorgebirge zu spüren. Vielleicht bot sich aber auch die Gelegenheit den kommenden Gegner schon einmal genauer zu beäugen. Der SV Leuscheid ist als Aufsteiger aus der Kreisliga A Sieg ein Neuling in der Liga. Nach dem Abstieg 2024 ging es für das Team von Trainer Slobodan Kresovic auf direktem Wege zurück auf die Verbandsebene. Die Saison begann allerdings mit einem Dämpfer: Bei der 2:4-Niederlage gegen den TuS Buisdorf war wenig zu holen. Nun folgt der erste Heimauftritt.
Mit den Aufsteigern ist es immer so eine Sache - wie gut sind sie wirklich? Wie schnell gelingt die Anpassung an die neue Spielklasse. Auf dem Papier sollte Aufstiegsaspirant Blau-Weiß Friesdorf als Favorit in das Heimspiel gegen die SV Deutz 05 II gehen. Wäre da nicht die Duftmarke, die die Deutz-Reserve am ersten Spieltag gesetzt hat. Mit dem 3:1 gegen TuRa Germania Oberdrees war die Wartezeit auf die ersten Bezirksliga-Zähler schnell auf das Minimum verkürzt. Friesdorf sammelte beim SC Volmershoven-Heidgen immerhin einen Zähler ein.