Nach magischer Pokalnacht: Wahlscheider SV mit verspätetem Rückenwind

Mit Rückenwind gegen den Aufsteiger

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr SV Leuscheid SV Leuscheid Wahlscheider SV Wahlscheid 15:15 live PUSH



Während es für 14 Teams in der Liga bereits in der vergangenen Woche losging, musste der Wahlscheider SV noch zuschauen - und bekam direkt die Folgen des Rückzugs vom SV Vorgebirge zu spüren. Vielleicht bot sich aber auch die Gelegenheit den kommenden Gegner schon einmal genauer zu beäugen. Der SV Leuscheid ist als Aufsteiger aus der Kreisliga A Sieg ein Neuling in der Liga. Nach dem Abstieg 2024 ging es für das Team von Trainer Slobodan Kresovic auf direktem Wege zurück auf die Verbandsebene. Die Saison begann allerdings mit einem Dämpfer: Bei der 2:4-Niederlage gegen den TuS Buisdorf war wenig zu holen. Nun folgt der erste Heimauftritt.

Blau-Weiß Friesdorf gegen starke Deutz-Reserve



Mit den Aufsteigern ist es immer so eine Sache - wie gut sind sie wirklich? Wie schnell gelingt die Anpassung an die neue Spielklasse. Auf dem Papier sollte Aufstiegsaspirant Blau-Weiß Friesdorf als Favorit in das Heimspiel gegen die SV Deutz 05 II gehen. Wäre da nicht die Duftmarke, die die Deutz-Reserve am ersten Spieltag gesetzt hat. Mit dem 3:1 gegen TuRa Germania Oberdrees war die Wartezeit auf die ersten Bezirksliga-Zähler schnell auf das Minimum verkürzt. Friesdorf sammelte beim SC Volmershoven-Heidgen immerhin einen Zähler ein.

Die weiteren Spiele des 2. Spieltags