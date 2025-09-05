 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spielvorbericht
Denis Derevjanko traf im Mittelrheinpokal für den Wahlscheider SV.
Denis Derevjanko traf im Mittelrheinpokal für den Wahlscheider SV. – Foto: Christoph Tiroux

Nach magischer Pokalnacht: Wahlscheider SV mit verspätetem Rückenwind

Bezirksliga, Staffel 2: Vor zwei Wochen hat der Wahlscheider SV im Mittelrheinpokal einen besonderen Sieg eingefahren. Mit etwas Verspätung startet nun der Ligabetrieb.

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Es war einer dieser besonderen Pokalabende: Vor 150 Zuschauern empfing der Wahlscheider SV den Landesligisten Eintracht Verlautenheide in der ersten Runde des Mittelrheinpokals. In der fünften Minute der Nachspielzeit rettete sich der WSV in die Verlängerung, nach erneutem Rückstand gab es in der Verlängerung den 3:3-Ausgleich. Im Elfmeterschießen setzte sich der Underdog durch. Nachdem in der Vorwoche das Spiel gegen den zurückgezogenen SV Vorgebirge angestanden hätte, startet das Team von Trainer Linus Werner nun in die neue Spielzeit.

Mit Rückenwind gegen den Aufsteiger

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
15:15live

Während es für 14 Teams in der Liga bereits in der vergangenen Woche losging, musste der Wahlscheider SV noch zuschauen - und bekam direkt die Folgen des Rückzugs vom SV Vorgebirge zu spüren. Vielleicht bot sich aber auch die Gelegenheit den kommenden Gegner schon einmal genauer zu beäugen. Der SV Leuscheid ist als Aufsteiger aus der Kreisliga A Sieg ein Neuling in der Liga. Nach dem Abstieg 2024 ging es für das Team von Trainer Slobodan Kresovic auf direktem Wege zurück auf die Verbandsebene. Die Saison begann allerdings mit einem Dämpfer: Bei der 2:4-Niederlage gegen den TuS Buisdorf war wenig zu holen. Nun folgt der erste Heimauftritt.

Blau-Weiß Friesdorf gegen starke Deutz-Reserve

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
15:30

Mit den Aufsteigern ist es immer so eine Sache - wie gut sind sie wirklich? Wie schnell gelingt die Anpassung an die neue Spielklasse. Auf dem Papier sollte Aufstiegsaspirant Blau-Weiß Friesdorf als Favorit in das Heimspiel gegen die SV Deutz 05 II gehen. Wäre da nicht die Duftmarke, die die Deutz-Reserve am ersten Spieltag gesetzt hat. Mit dem 3:1 gegen TuRa Germania Oberdrees war die Wartezeit auf die ersten Bezirksliga-Zähler schnell auf das Minimum verkürzt. Friesdorf sammelte beim SC Volmershoven-Heidgen immerhin einen Zähler ein.

Die weiteren Spiele des 2. Spieltags

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
15:00

_________________________

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
15:00

_________________________

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
15:15

_________________________

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
15:15

_________________________

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
15:15

_________________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

Aufrufe: 05.9.2025, 08:30 Uhr
Niklas BienAutor