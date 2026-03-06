Nach magerem 0:0 soll Unterhaching II in Schwabing Lehren ziehen

Die Hachinger U23 muss gegen den FC Schwabing Wiedergutmachung betreiben. Nach dem enttäuschenden Remis gegen Neuperlach ist nun Reaktion gefordert.

Mit den Münchner Wochen beginnt die Landesliga Südost für die Fußballer der Spvgg Unterhaching II. Nach dem mageren 0:0 gegen den SV Neuperlach führt die Reise nun am Sonntag (12.30 Uhr) zum FC Schwabing in den Norden der Landeshauptstadt.

Das 0:0 gegen Neuperlach war eine gefühlte Niederlage, weil der Gegner das abgeschlagene und praktisch schon so gut wie abgestiegene Schlusslicht der Liga ist. Von den jungen Hachingern kam über weite Strecken zu wenig, um das Spiel zu gewinnen. Dabei lernten die Spieler, die sich für die erste Mannschaft empfehlen möchten, schon einmal den Druck des Profifußballs kennen. Auch in der Regionalliga erwartet in den Spielen ganz Bayern, dass Unterhaching seine Spiele gewinnt.

Schwabing wird nach Neuperlach aber eine ganz andere Nummer. Mit 40 Punkten aus 23 Spielen gehört der Siebte zu den acht Mannschaften, die mit mehr oder weniger großen Serien die Spitze angreifen können. Die Unterhachinger reisen mit fünf Punkten Vorsprung und einem weniger absolvierten Spiel an. Mit einem Dreier auf der Bezirkssportanlage, die nicht so wirklich den Glanz der großen Fußballwelt verkörpert, könnte man den Sonntag-Mittagsgegner zumindest spürbar distanzieren.

Die Kaderentscheidungen der Spieltagsmannschaft werden wohl wieder kurzfristig erfolgen. Erst einmal bestreiten die Hachinger am Samstag in der Regionalliga das Heimspiel gegen Illertissen. Danach werden die Trainer sich Gedanken machen, welche der im Profikader mittrainierenden Youngsters in der Landesliga Spielpraxis sammeln sollen. Für diese Entscheidungen ist der Hachinger Winter-Neuzugang Thomas Kasparetti als Co-Trainer der ersten Mannschaft und verantwortlicher Coach der Spieltagsmannschaft in der Landesliga ein perfektes Bindeglied. Seine Kicker können nun in Schwabing zeigen, was sie aus der Vorwoche gelernt haben.