Nach Löwen-Spiel: Geiselbullach zurück im Liga-Alltag

Nach dem Totopokal-Spiel gegen 1860 München steht für den TSV Geiselbullach die Bezirksliga wieder an. Beim Spiel gegen den SV Planegg fehlen vier Spieler.

Geiselbullach - „Da reicht ein Blick auf die Tabelle“, antwortete Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach auf die Frage, wie man von der grandiosen Stimmung nach dem Totopokal nun wieder auf den Liga-Alltag umswitchen kann. Immerhin ist das das Kerngeschäft des Aufsteigers. Am Samstag, 13 Uhr, empfangen die Gelb-Weißen den SV Planegg im heimischen Stadion. Und dann wieder vor etwa 250 Zuschauern, nicht wie zuletzt vor knapp 2000 Zuschauern.

Planegg ist eines der ambitionierteren Teams der Bezirksliga. In der Vorsaison verpassten die Vorstädter die Aufstiegsrelegation nur knapp. Von daher würde Held einen Punktgewinn unterschreiben. Zumal der SVP bereits wieder auf Betriebstemperatur ist (zwei Siege, eine Niederlage, 10:5 Tore) „Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst.“ Aber auch die Euphorie aus dem Totopokal-Spiel gegen die Münchner Löwen wolle man mitnehmen.

Gegen Planegg gelte es zunächst, defensiv stabil zu stehen. Mit den urlaubenden Sebastian Schäfer, Roman Fuchs, Lukas Schuhmann sowie Lukas Böhmländer fehlen in der kommenden Englischen Woche gleich vier Spieler.

Auch einige Tage nach dem Duell gegen den Drittligisten 1860 München (0:8) ist das Spiel im Olchinger Ortsteil noch in aller Munde. „Ich denke, wir haben uns als Mannschaft und als Verein gut präsentiert“, so Held. In den sozialen Medien erhielt der Bezirksligist bayernweit Aufmerksamkeit.