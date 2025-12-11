Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach Leko-Abgang: Rik De Mil kommt zu Gent
KAA Gent hat mit der Verpflichtung von Rik De Mil einen neuen Cheftrainer präsentiert. Der 44-jährige Belgier kommt von Sporting Charleroi und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Damit reagiert der Klub auf das überraschende Abwandern von Ivan Leko zu Club Brugge.
Mit Rik De Mil hat KAA Gent einen jungen, erfahrenen und emotional mit dem Klub verbundenen Trainer verpflichtet. Nach dem plötzlichen Abgang von Ivan Leko soll er die Buffalo’s zurück in die Spur führen und mittelfristig wieder im europäischen Wettbewerb etablieren.
De Mil hat Charleroi zuletzt ins internationale Geschäft geführt. Gent erhofft sich, dass er mittelfristig auch die Buffalo’s wieder regelmäßig in die Conference League oder Europa League bringt.