Nach Leimpek: Auch Hilz kehrt zum TSV Mauth zurück Der 25-jährige Innenverteidiger hat nach nur zwei Monaten den SV Grainet wieder verlassen von Thomas Seidl · Gestern, 22:50 Uhr · 0 Leser

Bastian Hilz (li.) streift ab sofort wieder das Trikot des TSV Mauth über – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der TSV Mauth ist ein Klub bei dem Zusammenhalt und Kameradschaft nicht nur groß geschrieben, sondern vor allem auch gelebt wird. Das ist sicherlich der Hauptgrund, warum die Aktiven im sich im Normalfall pudelwohl beim Bayerwald-Traditionsklub führen. Im Sommer verließen mit Jan Leimpek und Bastian Hilz die Rot-Weißen und wagten den Sprung in die Landesliga. Offensivmann Leimpek probierte es beim Bayernliga-Absteiger FC Sturm Hauzenberg, bei dem er sich allerdings auf Anhieb keinen Stammplatz erkämpfen konnte und auch deswegen bereits vor zwei Wochen in die Mauth zurückkehrte.



Innenverteidiger Hilz schloss sich dem SV Grainet und stand beim Bezirksliga-Meister in den drei ersten Punktespielen auch in der Starformation. In den beiden vergangenen Partien wurde der 25-Jährige nur eingewechselt und hat seine Zelte beim noch sieglosen Schlusslicht nun nach nur zwei Monaten wieder abgebrochen. Der Abwehrmann hat sich ebenfalls zu einer Rückkehr zu seinem Heimatverein entschlossen und gehört beim Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining 2 am Samstag bereits wieder dem Kader der Schützlinge von Christian Pauli an.

Bei der wöchentlichen Spieltagsvorschau teilte TSV-Fußballboss Uli Köberl den Wechsel mit. Für das derzeitige Schlusslicht der Bezirksliga Ost ist der Heimkehrer eine willkommene Verstärkung, zumal Hilz keine Eingewöhnungszeit benötigen wird.







Gegen die Bayernliga-Reserve sehnen Fuchs, Gaisbauer und Kameraden im sechsten Anlauf den ersten dreifachen Punktgewinn herbei. "Leider mussten wir uns auch im Spiel gegen Osterhofen mit einem Unentschieden zufrieden geben. Wir wollen unbedingt den ersten Saisonsieg, wissen aber um die Schwere der Aufgabe gegen eine kompakte Schaldinger Mannschaft mit sehr gut ausgebildeten jungen Spielern um den erfahrenen Spielertrainer Manuel Mörtlbauer", sagt der Funktionär. Neben Hilz sind Daniel Damasko, Matthias Krampfl und Torjäger Korbinian Tolksdorf wieder im Aufgebot, in dem zur Vergleich zur Vorwoche Julian Breit und David Pfaffinger fehlen.