Nach Leihe: Zukunft von RWE-Angreifer geklärt

Der FC Rot-Weiß Erfurt und der SGV Freiberg haben sich auf einen festen Wechsel von Meghôn Valpoort verständigt.
Der 25-jährige Stürmer aus Curaçao war erst im Sommer 2025 zu den Thüringern gewechselt, konnte sich im Steigerwaldstadion jedoch nicht nachhaltig empfehlen. Für Rot-Weiß kam Valpoort lediglich auf zwei Kurzeinsätze in der Regionalliga Nordost. Gegen den Halleschen FC und die VSG Altglienicke stand der Angreifer insgesamt nur 16 Minuten auf dem Platz.
Im Anschluss verlieh RWE den Offensivspieler an Freiberg – dort fand Valpoort deutlich besser in die Spur. In der Regionalliga Südwest absolvierte er 27 Partien und erzielte dabei acht Treffer. Nun zieht der SGV die Konsequenzen aus den überzeugenden Leistungen und verpflichtet den Angreifer fest. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.
Valpoort bringt internationale Erfahrung mit. Ausgebildet wurde er in den Niederlanden bei Almere City, zudem sammelte er Stationen in Europa und Asien. Bei seiner Vorstellung in Freiberg hatte SGV-Coach Kushtrim Lushtaku bereits im September 2025mbetont: „Mit Meghon bekommen wir einen Stürmer, der schon in unterschiedlichen Ligen gespielt hat und diese Erfahrung nun in unsere Mannschaft einbringen wird. Er ist beweglich, torgefährlich und bringt eine gute Mentalität mit.“
Die abgelaufene Saison schloss der FC Rot-Weiß Erfurt auf einen fünften Platz ab - nach Platz Drei im Vorjahr. Die Blumenstädter haben damit die Vorsaison bestätigt. Mit 61 Punkten sammelten die Thüringer sogar einen Zähler mehr als im Vorjahr, erzielten 68 Tore und hatten damit den torgefährlichsten Liga-Angriff. Trotz zahlreicher Verletzungssorgen präsentierte sich die Mannschaft insgesamt stabiler, verlor weniger Spiele und überzeugte besonders in der Fremde. Auch abseits des Platzes zeigt die Entwicklung nach oben: Mit durchschnittlich 7.156 Zuschauern im Steigerwaldstadion zählt der RWE weiterhin zu den publikumsstärksten Regionalligisten Deutschlands. Geschäftsführer Franz Gerber sieht den Verein deshalb auf einem „stabilen Weg“ – sportlich, wirtschaftlich und organisatorisch soll nun der nächste Schritt folgen.