Nach Leihe: Zukunft von RWE-Angreifer geklärt Der Offensivspieler kehrt nach seiner Leihe nicht mehr nach Erfurt zurück und schließt sich dem Regionalligisten aus Baden-Württemberg dauerhaft an. von PM RWE / FuPa Thüringen · Heute, 12:31 Uhr · 0 Leser

Meghôn Valpoort hat keine Zukunft bei Rot-Weiß Erfurt und Franz Geber (rechts). – Foto: © Marcel Junghanns

Der FC Rot-Weiß Erfurt und der SGV Freiberg haben sich auf einen festen Wechsel von Meghôn Valpoort verständigt.

Der 25-jährige Stürmer aus Curaçao war erst im Sommer 2025 zu den Thüringern gewechselt, konnte sich im Steigerwaldstadion jedoch nicht nachhaltig empfehlen. Für Rot-Weiß kam Valpoort lediglich auf zwei Kurzeinsätze in der Regionalliga Nordost. Gegen den Halleschen FC und die VSG Altglienicke stand der Angreifer insgesamt nur 16 Minuten auf dem Platz. Im Anschluss verlieh RWE den Offensivspieler an Freiberg – dort fand Valpoort deutlich besser in die Spur. In der Regionalliga Südwest absolvierte er 27 Partien und erzielte dabei acht Treffer. Nun zieht der SGV die Konsequenzen aus den überzeugenden Leistungen und verpflichtet den Angreifer fest. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.