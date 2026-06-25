Nach Leihe folgt die feste Lösung: Offensivspieler bleibt in Bielefeld

Die Personalie Jannik Rochelt ist geklärt. Der 27-Jährige setzt seine Laufbahn bei Arminia Bielefeld fort, nachdem er bereits die Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Ostwestfalen bestritten hatte. Nun haben sich beide Vereine auf einen festen Transfer verständigt.
Für Rochelt eröffnet sich damit die Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg in Bielefeld fortzusetzen. Bereits in den vergangenen Monaten gehörte er dort zum festen Bestandteil der Mannschaft und half mit, den Klassenerhalt zu sichern.
Rochelt war im Sommer 2024 von der SV Elversberg nach Hannover gewechselt. In insgesamt 42 Pflichtspielen für die Niedersachsen erzielte der Offensivspieler zwei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.
Zur Winterpause der vergangenen Saison folgte schließlich die Leihe nach Bielefeld. Dort kam er in allen 17 Rückrundenspielen zum Einsatz und sammelte fünf Scorerpunkte. Besonders am letzten Spieltag hinterließ Rochelt Eindruck, als er mit zwei Vorlagen maßgeblichen Anteil am gesicherten Klassenerhalt der Arminia hatte.
96-Sportdirektor Ralf Becker betonte, dass sich die Leihe für alle Beteiligten positiv entwickelt habe. Rochelt habe die gewünschte Spielzeit erhalten und sich dadurch die Perspektive für einen dauerhaften Verbleib in Bielefeld erarbeitet. Deshalb sei gemeinsam eine Lösung gefunden worden, mit der beide Vereine und der Spieler zufrieden seien.
Auch Rochelt selbst blickt positiv auf seine Zeit in Hannover zurück. Der Offensivspieler hob die gesammelten Erfahrungen bei Hannover 96 hervor und sprach von vielen Begegnungen und Erlebnissen, die ihm in guter Erinnerung bleiben werden.
Damit endet für Rochelt nach zwei Spielzeiten das Kapitel Hannover 96. Seine sportliche Zukunft liegt nun dauerhaft bei Arminia Bielefeld, während die Roten den nächsten Kaderumbau für die Saison 2026/27 weiter vorantreiben.