Nach Leihe folgt die feste Lösung: Offensivspieler bleibt in Bielefeld Jannik Rochelt wird nicht nach Hannover zurückkehren von red · Heute, 09:44 Uhr · 0 Leser

Die Personalie Jannik Rochelt ist geklärt. Der 27-Jährige setzt seine Laufbahn bei Arminia Bielefeld fort, nachdem er bereits die Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Ostwestfalen bestritten hatte. Nun haben sich beide Vereine auf einen festen Transfer verständigt.

Für Rochelt eröffnet sich damit die Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg in Bielefeld fortzusetzen. Bereits in den vergangenen Monaten gehörte er dort zum festen Bestandteil der Mannschaft und half mit, den Klassenerhalt zu sichern. Zwei Jahre im 96-Trikot Rochelt war im Sommer 2024 von der SV Elversberg nach Hannover gewechselt. In insgesamt 42 Pflichtspielen für die Niedersachsen erzielte der Offensivspieler zwei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Zur Winterpause der vergangenen Saison folgte schließlich die Leihe nach Bielefeld. Dort kam er in allen 17 Rückrundenspielen zum Einsatz und sammelte fünf Scorerpunkte. Besonders am letzten Spieltag hinterließ Rochelt Eindruck, als er mit zwei Vorlagen maßgeblichen Anteil am gesicherten Klassenerhalt der Arminia hatte. 96-Sportdirektor Ralf Becker betonte, dass sich die Leihe für alle Beteiligten positiv entwickelt habe. Rochelt habe die gewünschte Spielzeit erhalten und sich dadurch die Perspektive für einen dauerhaften Verbleib in Bielefeld erarbeitet. Deshalb sei gemeinsam eine Lösung gefunden worden, mit der beide Vereine und der Spieler zufrieden seien.