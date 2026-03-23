Nach Last-Minute-Treffer: Anzing-Parsodrf verliert erneut

Das erste Mal musste FCAP-Keeper Nico Guba gegen Oberpframmern in Minute 6 nach einem Lechner-Strafstoß hinter sich greifen, das letzte Mal in der Nachspielzeit zur 2:3-Niederlage. – Foto: SRO

Luis Oberneder trifft in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:2. Der FC wartet nun schon zehn Spiele auf einen Punkt.

„Wir haben vorn eine gute Chance und bekommen im Gegenzug das 2:3“, konnte es FC-Trainer Peter Beierkuhnlein nicht fassen. „Wir sind vorn zu zaghaft in der letzten Minute und verteidigen das schlecht. Dadurch kommt der Gegner nach vier gewonnenen Eins-gegen-eins-Situationen frei aus sieben Metern zum Abschluss.“

Die Fans des FC Anzing-Parsdorf müssen derzeit sehr leidensfähig sein. Neun Spiele lang hatten sie bereits auf einen Punkt gewartet und am Sonntagnachmittag sah es immerhin nach einem Unentschieden aus – ehe Luis Oberneder in der dritten Minute der Nachspielzeit zuschlug und den umjubelten 3:2-Siegtreffer für den TSV Oberpframmern erzielte.

„Es war eigentlich ein Unentschieden-Spiel“, räumte Oberpframmerns Spielertrainer Florian Lechner ein. „Es war ein glückliches 3:2 für uns.“

Zuvor hatten sich beide Teams mit viel Kampf neutralisiert. „Es war eine sehr zerfahrene erste Halbzeit mit wenigen fußballerischen Highlights“, so Beierkuhnlein. Für ein Glanzlicht sorgte nach sechs Minuten Stefan Lechner, der einen Strafstoß zum 1:0 verwandelte. Marco Helmich glich in der 21. Minute aus.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste durch eine Lechner-Co-Produktion erneut in Führung gehen. Stefan bediente mit einem Chipball seinen Bruder Florian, der zum 2:1 einschob (66.). Anzing-Parsdorf war zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl, da Axel Muck eine Zeitstrafe absitzen musste (65.).

Dass der kurz zuvor eingewechselte Valentin Pumm in der 79. Minute das 2:2 erzielte, war für Lechner nicht unverdient: „Es war sicherlich für den Spielverlauf okay. Wir haben leider vermissen lassen, dass wir es souverän runterspielen.“

„Wir waren allgemein zu zaghaft, zu weit von den Leuten entfernt und haben zu spät – erst in der 70. Minute – wirklich angefangen, Fußball zu spielen“, ärgerte sich Beierkuhnlein. Da auch der FC RW Oberföhring ohne Punkte blieb, hat Anzing-Parsdorf trotz der Negativserie noch die Chance, auf den Relegationsplatz zu klettern. Lechner fasste den Verlauf treffend, wenn auch phrasenschweinverdächtig, zusammen: „Wenn man unten drinsteht, kommt halt auch noch Pech dazu.“