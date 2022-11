Der MTV Union Hamborn ist Herbstmeister in der Kreisliga A, Gruppe 2. – Foto: Negüzel Topspiele

Nach Last-Minute-Sieg: MTV Union Hamborn ist Herbstmeister Kreisliga A2 Duisburg: Der MTV Union Hamborn hat das erste Etappenziel erreicht und sich die Herbstmeisterschaft gesichert.

Mit einem Sieg begann für den MTV Union Hamborn die Hinrunde in der Kreisliga A, Gruppe 2, in Duisburg-Mülheim-Dinslaken und mit einem Sieg endete sie auch. Am Sonntag setzte sich Union im Spitzenspiel gegen die bis dahin punktgleichen Fußballer des TSV Bruckhausen durch und holte damit die Herbstmeisterschaft. Halbzeit im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Als am Sonntag gegen 17.25 Uhr der Schlusspfiff aus der Trillerpfeife von Schiedsrichter Philipp Stroetmann über die Platzanlage des TSV Bruckhausen schallte, waren Freude und Leid nah beisammen. Während sich die Hausherren über das verloren Spitzenspiel ärgerten, lagen sich die Kicker des MTV Union Hamborn in den Armen. Mit 5:3 setzte sich die von Dominik Voigt trainierte Mannschaft gegen den TSV durch und hatte damit gleich doppelten Grund zur Freude. Zum einen konnten die Hamborner somit den Abstand auf den zweitplatzierten TSV auf drei Punkte ausbauen, zum anderen sicherte sich das Team am letzten Spieltag der Hinrunde die Herbstmeisterschaft. >>> Zum Spielplan der Kreisliga A2 Nach 14 Spielen steht Union mit 34 Punkten im Klassement ganz oben. Elf Spiele entschieden die Kicker von der Warbruckstraße zu ihren Gunsten, am zweiten Spieltag wurden mit dem VfvB Ruhrort-Laar die Punkte geteilt. Das Spiele gegen Rhenania Hamborn ging mit 0:1 verloren, wie auch das Derby gegen Gelb-Weiß Hamborn mit einem Tor Unterschied (1:2) nicht gewonnen werden konnte. Ein Blick in die Statistik zeigt, warum Union Hamborn in der Tabelle von der Spitze grüßt. Mit nur 21 Gegentoren stellt der MTV die zweitbeste Defensive der Liga - nur RWS Lohberg ließ mit 19 zwei Gegentreffer weniger zu. Auch in der Offensive braucht sich Union nicht zu verstecken. 44 Mal netzten die Angreifer des Vereins bereits ein. Allein 14 Tore gehen bislang auf das Konto von Jan-Niklas Poot, zehn Treffer erzielte Mirco Belghaus. So gelang ihm am Sonntag in Bruckhausen ein Doppelpack, was maßgeblich zum Erfolg beitrug. Entscheidung in der Nachspielzeit