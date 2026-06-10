Nach Last-Minute-Rettung: Waldperlach baut um Neuer Trainer übernimmt von Lukas Schierlinger · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser

Auf ein "schwieriges Jahr" soll eine entspanntere Spielzeit folgen. Wie der SV Waldperlach die kommende Bezirksliga-Saison gestalten will.

Aufatmen in Waldperlach: Nach dem über die Relegation gesicherten Klassenerhalt starten die "Woidler" auch nächste Saison in der Bezirksliga. "Es war ein schwieriges Jahr, das uns aber gezeigt hat, woran wir arbeiten müssen", bilanziert Tobias Wittmann. "Wir sind nach einem guten Start völlig unnötig unten reingerutscht. Viele Spiele, in denen wir mindestens gleichwertig waren, haben wir hergeschenkt und oft die nötige Cleverness und Gier vermissen lassen.“ Bereits im Winter habe er entschieden, zur neuen Saison eine andere Position einnehmen zu wollen, erklärt der 31-Jährige: "Ich hänge emotional sehr eng am Verein. Das macht es als Trainer kompliziert und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich in anderer Funktion effektiver arbeiten kann." Waldperlach wird er künftig bei der Kaderplanung und im Sponsoring unterstützen, womöglich auch noch einmal als Spieler des Bezirksligateams. Franco Simon, in der Rückrunde als Co-Trainer mit an Bord, verlässt den Verein. Er übernimmt den Kreisligisten SV Lohhof.

Sebastian Wastl wird neuer Trainer beim SV Waldperlach Neuer Chefanweiser an der Putzbrunner Straße wird Sebastian Wastl. Der 38-Jährige war zuletzt beim SV Dornach tätig – und freut sich auf die anstehende Mission: „Der Plan für die Zukunft und die Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins haben mich überzeugt. Ich konnte die Mannschaft nun zwei Mal sehen und bin guter Dinge, dass wir hier gemeinsam einiges erreichen können. Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen." Als spielender Co-Trainer kommt mit Alexander „Moro“ Mrowczynski ein weiterer Ex-Dornacher. Im Aufgebot des Bezirksligisten stehen einige Veränderungen an. Einige Spieler verlassen den Verein, andere haben ihre aktive Karriere beendet. "Das ist aber kein Beinbruch", sagt Wittmann, "nach diesem Jahr braucht der Kader leider wieder eine Anpassung". Erfreulich für die "Woidler": die meisten Leistungsträger haben ihren Verbleib zugesagt, einige hungrige Talente sind neu im Aufgebot.