Nach Last-Minute-Frust: Bruckmühl reist mit Pokal-Rückenwind zum SVM

Alle drei Herrenmannschaften des SV Bruckmühl müssen am Wochenende auswärts ran. Die Erste gastiert am 11. Spieltag der Bezirksliga Ost beim SV Miesbach.

Bruckmühl – Für den SV Bruckmühl geht es momentan Schlag auf Schlag. Nur wenige Tage nach dem bitteren Last-Minute-Remis gegen den FC Töging in der Liga ging es für den SVB im Totopokal beim SV Ostermünchen weiter.

Dort konnte sich das Bezirksliga-Kellerkind wenigstens etwas Selbstvertrauen holen. Beim Kreisligisten siegten die Bruckmühler im Elfmeterschießen und zog damit ins Halbfinale ein. Wie bereits im Viertelfinale bekamen einige Akteure, die zuletzt weniger Spielzeit bekommen hatten, ihre Chance von Anfang an.

Neuzugang Lars Hänisch traf mit seinem Debüttor in Rot und Weiss zur zwischenzeitlichen Führung. Vom Punkt trafen alle SVB-Spieler. Pokal-Keeper Manuel Aigner hielt den entscheidenden Elfmeter der Hausherren. Damit ist die Revanche geglückt. Im Testspiel in der Sommervorbereitung hatte der SVO noch gewonnen. Im Halbfinale geht es nun im Lokalderby zum A-Klassisten SV DJK Heufeld. Die Partie wurde auf den 7. Oktober um 19 Uhr angesetzt.

Eigentlich heimschwacher SV Miesbach fegte TSV Dorfen weg

Bereits am Samstag wartet das nächste wichtige Liga-Duell auf Bruckmühl. Am 11. Spieltag gastiert der Tabellenvorletzte ab 14:00 Uhr beim SV Miesbach. Der letztjährige Aufsteiger ist deutlich besser als der SVB in die Saison gestartet, liegt nach zehn Partien auf dem siebten Rang und ist seit vier Spielen ungeschlagen.

Allerdings ist der SVM vor allem zu Hause anfällig. In fünf Spielen vor heimischem Publikum gab es erst vier Zähler. Damit liegen die Miesbacher in der Heimtabelle im Tabellenkeller. Jedoch setzte die Mannschaft von Cheftrainer Hans-Werner Grünwald am letzten Spieltag eben genau auf der Senator-Voigt-Sportanlage ein großes Ausrufezeichen und schlug Spitzenteam TSV Dorfen deutlich mit 4:1.

Drei Verletzte des SV Bruckmühl trainieren wieder

Im Besonderen auf Josef Sontheimer gilt es für die Bruckmühler Hintermannschaft zu achten. Der Routinier kommt bereits auf neun Treffer. In der vergangenen Saison erzielte der 32-Jährige 30 Tore in 25 Spielen.

Mit Miesbach hat Bruckmühl durchaus noch eine Rechnung offen. In einem Freundschaftsspiel im Frühjahr musste sich der SVB deutlich mit 6:0 geschlagen geben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SV Bruckmühl Fußball (@svbruckmuehlfussball)

Personell gibt es endlich mal wieder positive Nachrichten. Niklas Macek und Markus Pergelt befinden sich wieder im Mannschaftstraining, dürften für das Wochenende jedoch noch keine Option sein. Johannes Brendle ist nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung ins Lauftraining eingestiegen. Sein letztes Spiel hatte der Stürmer vor mehr als einem Jahr bestritten.

Aufsteiger-Duell für Zwoate – Derby für Dritte

Auch die Zwoate und Dritte sind am Wochenende gefordert. Für das Kreisklassen-Team steht am Samstag das Aufsteiger-Duell beim TuS Großkarolinenfeld an. Anpfiff ist um 14:30 Uhr. Am zurückliegenden Samstag siegte das Team von Erich Dreher und Charly Kunze im Kellerduell gegen den TSV Brannenburg und holte damit die historischen ersten drei Punkte nach dem Aufstieg. Patrick Gigla drehte die Partie nach frühem Rückstand mit einem Doppelpack.

Die Dritte musste sich im Nachholspiel am Dienstagabend ersatzgeschwächt deutlich mit 1:14 beim TV Feldkirchen II geschlagen geben. AH-Spieler Markus Brandmaier erzielte bei seinem Debüt für die Dritte den Ehrentreffer. Am Samstag gab es im Absteigerduell mit dem SC Pullach ein 2:2-Remis. Jared Anderson und Hasan Sarialtin trafen. Bereits am Sonntag geht es im nächsten Derby gegen den SV DJK Götting II weiter. (Alexander Nikel)