Nach langer Zwangspause: Ottersberg unterliegt Bremen-Ligisten

– Foto: Steffi Rathje

Vor knapp vier Wochen absolvierte TSV Ottersberg sein einziges Vorbereitungsspiel. Anschließend musste er trotz aller Bemühungen gleich sechs Absagen hinnehmen und trainierte witterungsbedingt eingeschränkt. Dennoch hielt er in der Begegnung mit dem Brinkumer SV mit.

Dabei verlief der Start maximal ungünstig. Es dauerte gerade einmal neun Minuten, ehe Moussa Alawie das 1:0 erzielte. Brinkum befand sich schon ein Stück weit mehr im Spielrhythmus und wusste diesen Vorteil vor allem in der Anfangsphase zu nutzen. Ottersberg hielt aber dagegen. Der Ausgleich blieb den Gästen auf dem Kunstrasenplatz jedoch vergönnt. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss sorgte der zur Pause gekommene Ömer Aslan mit dem 2:0 für Klarheit zugunsten des ambitionierten Bremen-Ligisten.