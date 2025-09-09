Nach langer Verletzungspause: Sjard Heitmann erzielt Viererpack

Stade erwischte den besseren Start. Nach einem Ballverlust im Aufbau war Walerij Hettich sofort zur Stelle und traf bereits in der zweiten Minute zum 1:0. Die Gäste brauchten Zeit, kamen aber durch einen Handelfmeter zurück ins Spiel. Janne-Jesper Peter verwandelte nach 29 Minuten mit Hilfe der Latte zum Ausgleich. Noch vor der Pause war es Moritz Klischewsky, der zum 2:1 für die Gäste einschob. In der zweiten Hälfte drehte sich die Partie zunehmend zugunsten der Immenbecker. Ein langer Ball auf Robert Szabo führte zu einem weiteren Strafstoß. Diesmal traf Peter ohne Umwege zum 3:1. Stade wirkte nun müde und produzierte viele Fehler. In der Nachspielzeit setzte Nurhak Süzer nach einem langen Zuspiel von Björn Thomsen den Schlusspunkt, indem er im direkten Duell mit dem Torhüter eiskalt blieb. „Über den gesamten Spielverlauf ist der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Stade hat die Möglichkeit liegen lassen, in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg zu stellen. Wir erarbeiteten uns das nötige Glück im Spiel und konnten uns endlich mit drei Punkten belohnen“, so Jannik Höper, Co-Trainer des TSV Eintracht Immenbeck III.





Sjard Heitmann meldete sich eindrucksvoll zurück. Nach zwei Kreuzbandrissen in den vergangenen drei Jahren erzielte er beim 4:1-Sieg des FC Mulsum/Kutenholz II gegen den FC Oste/Oldendorf III alle vier Treffer. Schon in der Anfangsphase bot sich den Gästen eine große Gelegenheit, per Elfmeter in Führung zu gehen, der Strafstoß blieb jedoch ungenutzt. Stattdessen war es Till Peters, der Oldendorf in der 21. Minute mit 1:0 nach vorn brachte. Die Freude währte nicht lange, denn Heitmann traf in der 36. Minute zum Ausgleich. Die zweite Halbzeit entwickelte sich zunehmend einseitig. Oldendorf kam kaum noch zu zwingenden Möglichkeiten, während die Gäste das Geschehen kontrollierten. In der 66. Minute brachte Heitmann sein Team mit dem 2:1 in Führung. O/O-Trainer Fabian Hesse sprach von einem kampfbetonten Spiel, in dem Mulsum/Kutenholz insgesamt die bessere Leistung gezeigt habe. Kurz vor Schluss öffnete FC Oste/Oldendorf III die Defensive und suchte den Ausgleich. In der 85. Minute bot sich die große Möglichkeit, doch der Trainer selbst vergab frei vor dem Tor. „Sehr ärgerlich. Stattdessen kassierten wir noch zwei weitere Gegentore und haben 1:4 verloren.“ Heitmann traf in der 87. Minute per Handelfmeter und setzte in der 90. Minute mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt. Für Hesse war die Niederlage bitter, zugleich aber ein Fingerzeig. „Wir müssen uns noch besser kennenlernen, enger zusammenfinden und Lösungen finden, wie wir vorne mehr Tore machen. Erst zwei Treffer in den bisherigen Spielen sind einfach zu wenig, vor allem wenn man hinten so viele Gegentore bekommt. Das müssen wir verbessern, dann bin ich auch optimistisch für das nächste Spiel.“ Mu/Ku-Trainer Marvin Gudd lobte die Effizienz seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel verdient mit 4:1 gewonnen. In der zweiten Halbzeit hatte Oldendorf dann kaum noch Möglichkeiten. Wir haben das Spiel kontrolliert und am Ende mit dem 3:1 und 4:1 nachgelegt, als sie aufmachen mussten.“



