Nach langer Verletzungspause: Sjard Heitmann erzielt Viererpack

Der 4. Spieltag in der 2. Kreisklasse im Überblick:
Stade erwischte den besseren Start. Nach einem Ballverlust im Aufbau war Walerij Hettich sofort zur Stelle und traf bereits in der zweiten Minute zum 1:0. Die Gäste brauchten Zeit, kamen aber durch einen Handelfmeter zurück ins Spiel. Janne-Jesper Peter verwandelte nach 29 Minuten mit Hilfe der Latte zum Ausgleich. Noch vor der Pause war es Moritz Klischewsky, der zum 2:1 für die Gäste einschob.
In der zweiten Hälfte drehte sich die Partie zunehmend zugunsten der Immenbecker. Ein langer Ball auf Robert Szabo führte zu einem weiteren Strafstoß. Diesmal traf Peter ohne Umwege zum 3:1. Stade wirkte nun müde und produzierte viele Fehler. In der Nachspielzeit setzte Nurhak Süzer nach einem langen Zuspiel von Björn Thomsen den Schlusspunkt, indem er im direkten Duell mit dem Torhüter eiskalt blieb.
„Über den gesamten Spielverlauf ist der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Stade hat die Möglichkeit liegen lassen, in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg zu stellen. Wir erarbeiteten uns das nötige Glück im Spiel und konnten uns endlich mit drei Punkten belohnen“, so Jannik Höper, Co-Trainer des TSV Eintracht Immenbeck III.
Sjard Heitmann meldete sich eindrucksvoll zurück. Nach zwei Kreuzbandrissen in den vergangenen drei Jahren erzielte er beim 4:1-Sieg des FC Mulsum/Kutenholz II gegen den FC Oste/Oldendorf III alle vier Treffer.
Schon in der Anfangsphase bot sich den Gästen eine große Gelegenheit, per Elfmeter in Führung zu gehen, der Strafstoß blieb jedoch ungenutzt. Stattdessen war es Till Peters, der Oldendorf in der 21. Minute mit 1:0 nach vorn brachte. Die Freude währte nicht lange, denn Heitmann traf in der 36. Minute zum Ausgleich.
Die zweite Halbzeit entwickelte sich zunehmend einseitig. Oldendorf kam kaum noch zu zwingenden Möglichkeiten, während die Gäste das Geschehen kontrollierten. In der 66. Minute brachte Heitmann sein Team mit dem 2:1 in Führung. O/O-Trainer Fabian Hesse sprach von einem kampfbetonten Spiel, in dem Mulsum/Kutenholz insgesamt die bessere Leistung gezeigt habe.
Kurz vor Schluss öffnete FC Oste/Oldendorf III die Defensive und suchte den Ausgleich. In der 85. Minute bot sich die große Möglichkeit, doch der Trainer selbst vergab frei vor dem Tor. „Sehr ärgerlich. Stattdessen kassierten wir noch zwei weitere Gegentore und haben 1:4 verloren.“ Heitmann traf in der 87. Minute per Handelfmeter und setzte in der 90. Minute mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt.
Für Hesse war die Niederlage bitter, zugleich aber ein Fingerzeig. „Wir müssen uns noch besser kennenlernen, enger zusammenfinden und Lösungen finden, wie wir vorne mehr Tore machen. Erst zwei Treffer in den bisherigen Spielen sind einfach zu wenig, vor allem wenn man hinten so viele Gegentore bekommt. Das müssen wir verbessern, dann bin ich auch optimistisch für das nächste Spiel.“
Mu/Ku-Trainer Marvin Gudd lobte die Effizienz seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel verdient mit 4:1 gewonnen. In der zweiten Halbzeit hatte Oldendorf dann kaum noch Möglichkeiten. Wir haben das Spiel kontrolliert und am Ende mit dem 3:1 und 4:1 nachgelegt, als sie aufmachen mussten.“
Von Beginn an bestimmten die Gastgeber das Geschehen, nach mehreren Chancen traf Len Schwampe in der 18. Minute zur Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Andreas Lorenz auf 2:0.
Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Himmelpforten gegen die Niederlage, doch die entscheidende Szene folgte in der 62. Minute. In einer 3-gegen-1-Überzahlsituation verwandelte Mathias Peimann per Schlenzer zum 3:0. FSV-Trainer Oliver Ebeling lobte seinen Mittelfeldmann ausdrücklich: Peimann habe ein herausragendes Spiel gemacht.
In der Schlussphase schraubten Jeremy Hammel mit einem Schuss aus halbrechter Position in den linken Winkel und Daniel Rimasch mit einem Treffer kurz vor dem Ende das Ergebnis auf 5:0.
Oliver Ebeling sprach nach dem Abpfiff von einer insgesamt überzeugenden Vorstellung seiner Mannschaft: „Am Ende hätten wir das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen, aber viel wichtiger war uns das Spiel zu Null über die Bühne zu bringen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft.“ Zudem hob er die souveräne Leitung von Schiedsrichter Alexander Schwab hervor, der die Partie ruhig und sicher führte.
Das Spiel begann mit einem doppelten Kuriosum: Zunächst lenkte Malte Feltrup den Ball ins eigene Tor, nur Sekunden später glich Hagen ebenfalls durch ein Eigentor zum 1:1 aus. „Kurioser Beginn, wir bringen Hagen in Führung und Hagen gleicht für uns aus. So kann Fußball auch mal sein“, erklärte MTV-Trainer Thomas Borstelmann.
Danach übernahm Himmelpforten die Kontrolle. Niklas Nitschke erzielte in der 24. Minute die Führung, die nach dem Seitenwechsel weiter ausgebaut wurde. Niklas Friedrich traf in der 63. Minute zum 3:1, drei Minuten später legte Joey Koch das 4:1 nach. In der 85. Minute setzte Marvin Henne den Schlusspunkt zum 5:1.
„Die Reaktion auf die Niederlage gegen Deinste ist uns deutlich gelungen“, sagte Borstelmann. Er lobte vor allem die Leistung nach der Pause: „Wir waren gerade in der zweiten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft und haben auch in der Höhe verdient gewonnen.“
Die weiteren Spiel im Überblick: