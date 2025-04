Nach langer Verletzung: Westfalia Dortmund holt Ex-Oberliga-Knipser

Es schien deshalb nicht abwegig, dass der 31-Jährige seine Schuhe gänzlich an den Nagel hängt – doch so wird es nicht kommen. Zur Saison 2025/26 wird Andreas Spais für den ambitionierten A-Kreisligist Westfalia Dortmund auf Torejagd gehen, das verkündete der Verein am Montagnachmittag (15. April).

Vor seiner schweren Knieverletzung war Andreas Spais beim Holzwickeder SC in der Ober- und Westfalenliga gesetzt. Zuvor stürmte Spais auch für den RSV Meinerzhagen, wo er Teil der "Durchmarschmannschaft" aus der Bezirks- in die Oberliga war, den Gewinn des Westfalenpokals (2020) feierte und für den er 40 Minuten lang im DFB-Pokal auflief. Für Holzwickede und Meinerzhagen bestritt Andreas Spais 46 Oberliga- und 69 Westfalenliga-Partien, in denen ihm 50 Treffer gelangen. Vorherige Stationen waren der SV Hohenlimburg, TuS Plettenberg und SV 04 Attendorn.

"Er bringt mit seiner Erfahrung viel Material mit und mit seinen Fähigkeiten, seiner Schnelligkeit, seinem Torabschluss haben wir jemanden, der uns natürlich nach vorne bringt, für uns auf Torejagd geht und uns dann in die nächsthöhere Liga schießt. Ob das von der Bezirks- in die Landesliga ist oder von der Kreisliga A in die Bezirksliga, das steht natürlich noch nicht fest. Aber er wird für uns ligaunabhängig auf Torejagd gehen", so Maurice Temme weiter.