Nach langer Verletzung: Torjägerin Pia Rake trifft bei Comeback

Pia Rake ist zurück auf dem Platz. Die Torschützenkönigin der vergangenen Bezirksliga-Saison feierte beim 5:0 der SG Beckedorf/Ritterhude gegen den FC Oste/Oldendorf II ihr Comeback und traf direkt.

In der 55. Minute sorgte die Rückkehrerin für den besonderen Moment des Spiels. Pia Rake verwandelte einen Elfmeter zum 4:0 und erzielte damit direkt ihren ersten Treffer nach der langen Pause.

Rake hatte sich im letzten Testspiel vor der laufenden Saison verletzt und monatelang gefehlt. Am 22. März stand sie erstmals wieder für die SG Beckedorf/Ritterhude auf dem Feld. Trainer Jan-Luca Grobe setzte Rake zunächst 60 Minuten ein, um sie behutsam an den Spielbetrieb heranzuführen.

„Wir freuen uns natürlich, dass Pia nach ihrer Verletzung wieder fit ist und dem Team zur Verfügung steht. Es ist immer schön zu sehen, wenn Spielerinnen nach so einer Phase zurückkommen und wieder auf dem Platz stehen können. Dass sie dabei direkt ein Tor erzielt hat, ist für sie persönlich natürlich ein schönes Erfolgserlebnis und hilft ihr, weiter Selbstvertrauen aufzubauen“, berichtet Trainer Jan-Luca Grobe.

Auch insgesamt zeigte sich der Trainer mit dem ersten Einsatz seiner Angreiferin zufrieden. „Man hat gesehen, dass sie Schritt für Schritt wieder ihren Rhythmus findet und sich gut ins Team einfügt. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei ist und uns in den kommenden Spielen unterstützen kann.“

Die SG Beckedorf/Ritterhude führt die Frauen-Bezirksliga Lüneburg West mit 40 Punkten an. Der Vorsprung auf die zweitplatzierte SG Anderlingen/Byhusen beträgt fünf Punkte. Mit der Rückkehr von Pia Rake gewinnt der Tabellenführer zusätzliche Qualität für die entscheidende Phase der Saison.