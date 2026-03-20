 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Nach langer Unterbrechung: kein Sieger im Inn-Salzach-Derby

24. Spieltag Regionalliga Bayern

von Lara Marjanovic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Wacker empfängt Burghausen zum Inn-Salzach-Derby
Wacker empfängt Burghausen zum Inn-Salzach-Derby – Foto: Michael Buchholz

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Regionalliga Bayern
Buchbach
SV Wacker

Am Freitagabend empfängt der SV Wacker Burghausen den TSV Buchbach um 19 Uhr zum Derby-Kracher. Die Beiden trennt ein Punkt voneinander. Wer setzt sich im Inn-Salzach-Derby durch? Wir berichten im Live-Ticker:

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
TSV Buchbach
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Abpfiff