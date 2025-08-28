Nach langer Unklarheit: Urteil gegen Bottrop-Akteur Steinmetz gefällt

Für den VfB Bottrop hat bereits vor über zwei Wochen die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 begonnen, die Elf von Neu-Trainer Marco Hoffmann kam im Auftaktderby gegen Stadtrivale Rhenania Hamborn nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Nicht mit im Kader stehen konnte Defensiv-Stratege Danny Steinmetz, der aufgrund seines Platzverweises im Testspiel gegen den SV Zweckel am 06. Juli zum Zeitpunkt des Ligastarts immer noch Unklarheit über sein Urteil hatte. Wie seitens des Sportgerichts nun vermeldet wurde, kommt der 35-jährige Führungsspieler mit einem milden Urteil davon und darf mittlerweile wieder eingesetzt werden.
Der Testauftritt beim SV Zweckel liegt mittlerweile bereits rund sieben Wochen zurück, dennoch ließ das offizielle Urteil des Sportgerichts im Falle Danny Steinmetz bis jetzt auf sich warten. Der erfahrene Führungsspieler hatte zu Beginn des zweiten Durchgangs in Zweckel zunächst aufgrund eines Foulspiels die Rote Karte geschehen und geriet dann mit dem Unparteiischen Sandro Plenker aneinander.
Weil Steinmetz sich nicht nur verbal über seinen Platzverweis beklagte, sondern auch zur Schulter des Schiedsrichters griff, hatte der Defensivmann des VfB eine lange Sperre zu befürchten. Während das Sportgericht in solchen Fällen auf monatelange Sperren zurückgreifen kann, kommt Steinmetz nun mit der Mindeststrafe davon: Der Routinier hat eine Sperre von sechs Spielen erhalten, da diese aber bereits abgesessen sind, steht der Abwehrmann den Schwarz-Weißen ab sofort wieder zur Verfügung, was die Verantwortlichen beim VfB sowie den Spieler selbst erleichtert.
Während der VfB Bottrop noch ohne Steinmetz im Kader gegen Lokalkontrahent Rhenania Bottrop in die neue Saison startete, stand der 35-Jährige beim 5:0-Erfolg gegen den 1. FC Lintfort am vergangenen Wochenende wieder im Aufgebot des VfB. Die Sechs-Spiele-Sperre hatte Steinmetz aufgrund der Dauer des Urteils bereits vor dem Auftaktduell gegen die Rhenania abgesessen, da zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens allerdings noch kein schriftliches Urteil vorlag, wartete der Verein dieses vorsichtshalber noch ab. Dass der VfB nun wieder auf Steinmetz setzen kann, freut neben Sportleiter Philipp Drießen natürlich auch den Spieler selbst:
„Wir sind natürlich sehr froh darüber, dass wir wieder mit ihm planen können. Danny ist ein wichtiger Spieler für uns“, betont Sportleiter Drießen gegenüber der WAZ, während sich auch Steinmetz selbst erleichtert zeigt: „Mir ist schon ein Stein vom Herzen gefallen, als ich die Nachricht bekommen habe. Ich war mir sicher, dass ich nichts wirklich schlimmes getan habe, aber man weiß ja nie, wie so ein Gericht entscheidet“, erklärt der Defensiv-Stratege glücklich.
Der VfB Bottrop empfängt am kommenden Samstagnachmittag den PSV Wesel im heimischen Jahnstadion, ob Steinmetz dann auch vor heimischer Kulisse sein Comeback feiern darf, bleibt abzuwarten. Feststeht in jedem Fall, dass der Abwehr-Routinier sich hohe Ziele für die Saison gesteckt hat, schließlich ist es ja bekanntlich seine letzte Spielzeit vor seinem Karriereende im Sommer. Wie Steinmetz hervorhebt, sei ans Aufhören „nicht vor meinem 400. Pflichtspiel“ zu denken, was wiederum bedeutet, dass der erfahrene Akteur noch 24 Einsätze in der Saison bestreiten will, schließlich steht Steinmetz zurzeit bei stolzen 376 Pflichtspielen.