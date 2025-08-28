Das ist Danny Steinmetz. – Foto: VfB Bottrop

Nach langer Unklarheit: Urteil gegen Bottrop-Akteur Steinmetz gefällt Landesliga, Gruppe 2: Ganze sieben Wochen ist es bereits her, als der VfB Bottrop im Testspiel beim SV Zweckel vorspielte. Während die Begegnung aus Sicht des Landesligisten eigentlich erfolgreich verlief, blieb die Partie anschließend in negativer Erinnerung. Weil VfB-Akteur Danny Steinmetz mit dem Schiedsrichter aneinander geriet und mit glattroter Karte vom Platz gestellt wurde, drohte Steinmetz eine lange Sperre. Nun wurde das Urteil verkündet.

Für den VfB Bottrop hat bereits vor über zwei Wochen die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 begonnen, die Elf von Neu-Trainer Marco Hoffmann kam im Auftaktderby gegen Stadtrivale Rhenania Hamborn nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Nicht mit im Kader stehen konnte Defensiv-Stratege Danny Steinmetz, der aufgrund seines Platzverweises im Testspiel gegen den SV Zweckel am 06. Juli zum Zeitpunkt des Ligastarts immer noch Unklarheit über sein Urteil hatte. Wie seitens des Sportgerichts nun vermeldet wurde, kommt der 35-jährige Führungsspieler mit einem milden Urteil davon und darf mittlerweile wieder eingesetzt werden.

Der Testauftritt beim SV Zweckel liegt mittlerweile bereits rund sieben Wochen zurück, dennoch ließ das offizielle Urteil des Sportgerichts im Falle Danny Steinmetz bis jetzt auf sich warten. Der erfahrene Führungsspieler hatte zu Beginn des zweiten Durchgangs in Zweckel zunächst aufgrund eines Foulspiels die Rote Karte geschehen und geriet dann mit dem Unparteiischen Sandro Plenker aneinander.

Weil Steinmetz sich nicht nur verbal über seinen Platzverweis beklagte, sondern auch zur Schulter des Schiedsrichters griff, hatte der Defensivmann des VfB eine lange Sperre zu befürchten. Während das Sportgericht in solchen Fällen auf monatelange Sperren zurückgreifen kann, kommt Steinmetz nun mit der Mindeststrafe davon: Der Routinier hat eine Sperre von sechs Spielen erhalten, da diese aber bereits abgesessen sind, steht der Abwehrmann den Schwarz-Weißen ab sofort wieder zur Verfügung, was die Verantwortlichen beim VfB sowie den Spieler selbst erleichtert. Steinmetz: „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen“

Sa., 16.08.2025, 18:00 Uhr Rhenania Bottrop Rhe. Bottrop VfB Bottrop VfB Bottrop 2 2 Abpfiff Während der VfB Bottrop noch ohne Steinmetz im Kader gegen Lokalkontrahent Rhenania Bottrop in die neue Saison startete, stand der 35-Jährige beim 5:0-Erfolg gegen den 1. FC Lintfort am vergangenen Wochenende wieder im Aufgebot des VfB. Die Sechs-Spiele-Sperre hatte Steinmetz aufgrund der Dauer des Urteils bereits vor dem Auftaktduell gegen die Rhenania abgesessen, da zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens allerdings noch kein schriftliches Urteil vorlag, wartete der Verein dieses vorsichtshalber noch ab. Dass der VfB nun wieder auf Steinmetz setzen kann, freut neben Sportleiter Philipp Drießen natürlich auch den Spieler selbst: