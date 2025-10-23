Nach langer Pause wieder am Ball

Für die U19 des 1. FC Saarbrücken endet am Samstag eine längere Ligapause mit dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Die Begegnung wird um 14 Uhr auf dem Rasenplatz in Quierschied (Holzer Str.) angepfiffen. Zu Gast ist der Tabellenfünfte, während das FCS-Team auf dem siebten und letzten Platz liegt. Allerdings haben die Malstatter ein Spiel weniger ausgetragen als der zwei Punkte bessere SV Sandhausen, der auf Rang Sechs liegt. "Auch wenn sie derzeit bei einem Spiel mehr vier Punkte Vorsprung haben, erwarte ich eine Begegnung auf Augenhöhe. Wir hatten Spieler bei der Zweiten und in den beiden Testspielen waren jetzt auch Spieler dabei, die sonst nicht so oft spielen. Gegen Swift Hesperange aus Luxemburg haben wir Remis gespielt, gegen den SV Gonsenheim haben wir am Sonntag 2:0 gewonnen. Wir haben alle Kader-Spieler im Training und wollen nun punktemäßig weiter aufschließen", sagte Trainer Joscha Klauck zwei Tage vor dem Spiel. Der SV Sandhausen spielt bereits um 11 Uhr bei der TSG 1899 Hoffenheim, da sich da eine klare Tendenz zugunsten der Kraichgauer abzeichnet, könnte das Malstatter Team die "Rote Laterne" am Nachmittag nach Nordbaden abgeben. .