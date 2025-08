Nach langer Gewitterunterbrechung: Vilzing chancenlos in Würzburg

Die DJK Vilzing hat auch im zweiten Spiel der neuen Regionalliga-Saison den Platz als Verlierer verlassen. Die Huthgarten-Kicker verloren am Freitagabend vor 2.874 Zuschauern am Ende verdient mit 0:2 bei den Würzburger Kickers.

Kickers-Coach Marc Reitmaier hatte vor der Partie angekündigt: "Wir werden von der ersten Minute an Gas geben." Und seine Schützlinge folgten der Marschroute. Die Hausherren drückten von Anfang an aufs Tempo, konnte aber in der ersten halben Stunde noch nichts Zählbares auf die Anzeigetafel bringen. Anschließend wurde es ungemütlich: Der Himmel über dem Dallenberg verfinsterte sich und ein Gewitter entlud sich. Die Partie musste für gut eine Stunde unterbrochen werden, dann entschied Schiedsrichter Andreas Hummel, dass es auf weichem und durchnässten Untergrund weitergehen konnte. Bis zur Pause wollte den überlegenen Kickers aber nicht das ersehnte 1:0 gelingen.

Das sollte sich dann aber zügig nach dem Seitentausch ändern. Neuzugang Jermain Nischalke erlöste die FWK-Fans in der 47. Minute und schob aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Vilzing bäumte sich zwar im Anschluss auf, doch es fehlte wie schon zum Auftakt gegen Unterhaching die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Nach einem Lapsus in der Vilzinger Hintermannschaft machte Nischalke schließlich in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den Sack zu. Aus Vilzinger Sicht bleibt nach den ersten 180 Minuten der Saison die Erkenntnis: Die DJK wird gegen andere Gegner als Unterhaching und Würzburg ihre Punkte holen müssen.