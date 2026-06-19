Nach Landesliga-Wechsel: TSV 1860 Weißenburg holt neuen Trainer Neuer Trainer & Wechsel der Landesliga - Neuzugänge sollen folgen von Boris Manz · Heute, 19:14 Uhr · 0 Leser

Zahlreiche Spieler haben den TSV 1860 Weißenburg verlassen. Neuzugänge sollen alsbald folgen. – Foto: Johannes Traub

Landesliga Südwest statt Nordost: Den TSV 1860 Weißenburg hat es erwischt. Beim einzigen Vertreter aus Mittelfranken stehen jetzt wegweisende Wochen an, vor allem personell. Der neue Trainer ist ein alter Bekannter.

Drei Einheiten sind absolviert, der Startschuss ist gefallen. „Für die erste Trainingswoche war das okay“, bilanziert Co-Trainer Tim Lotter. Klar ist aber: Der TSV steht vor großen Herausforderungen. TSV 1860 Weißenburg bastelt "fleißig" am Landesliga-Kader Neuer Coach, neue Landesliga, jede Menge neue Gesichter: In Weißenburg passiert einiges. Weil Cheftrainer Andreas Speer sein Amt aus persönlichen Gründen nicht antrat, übernimmt nun Christoph Jäger das Kommando. Ein Fachmann (41, DFB-Elite-Jugend-Lizenz), der den Klub bestens kennt und zuletzt die SG Kalbensteinberg/Obererlbach coachte. Ihm zur Seite stehen Torwart-Trainer Jan Brandt, der Sportliche Leiter Christian Leibhard und Co-Trainer Lotter.

Größte Planstelle für das Quartett: Die Kader-Zusammenstellung. 15 Spieler verließen den Verein. Die Suche nach Verstärkungen läuft auf Hochtouren. Noch ist kein Neuzugang fix. Beim Trainingsauftakt mischten deshalb zahlreiche Probespieler mit. „Wir basteln nach den Abgängen noch fleißig am Kader“, verrät Lotter. „Hoffentlich können wir bald die ersten Wechsel verkünden.“ Die Abgänge des TSV 1860 Weißenburg auf einen Blick Die Abgänge: Marco Jäger (SG K.steinberg / Obererlbach), Noah Schneider (VfB Eichstätt), Jörn Hohe (DJK Ammerthal), Robin Renner (SC Großschwarzenlohe), Andre Tietze (TSV Nürnberg-Buch), Kenan Husejnovic (FSV Pfaffenhofen/Ilm II), Anoirdin Amidou (1. SC Feucht), Kamalou Tchagouni (1. SC Feucht), Dragan Lazarevic (1. SC Feucht), Matthew Timmerman (USA), Emirhan Hoş (Ziel unbekannt), Philipp Meier (DJK Stopfenheim), Niklas Schmied (1. SC Feucht), Noah Leitel (SV Alesheim) Der neue Chefcoach Jäger gibt derweil die Marschrichtung vor: „Jammern hilft nicht, wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Vier Testspiele sind vor Landesliga-Start angesetzt Noch bleibt Zeit, doch in dieser Saison dürfte ein großer Kader guttun. Denn: Auf die Weißenburger wartet eine Reise-Saison. In der Landesliga Südwest warten lange Auswärtsfahrten.