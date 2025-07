Nach Landesliga-Verzicht: Meister zieht sich aus Landesklasse zurück

Mit einer beeindruckenden Bilanz von 71 Punkten aus 26 Partien hatte sich der TSV Berßel in der abgelaufenen Saison zum Meister der Landesklasse 3 gekrönt. Nachdem allerdings vor einigen Tagen schon der Aufstiegsverzicht des Titelträgers bekannt wurde , gibt es nun die nächste Hiobsbotschaft.

Der TSV Berßel wird in der neuen Saison keine Mannschaft in der Landesklasse an den Start bringen. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) wurde bereits über den Rückzug des Landesklasse-Teams informiert. Damit steht der erste Absteiger aus der Landesklasse, Staffel 3, bereits fest, bevor nur eine einzige Partie absolviert wurde.

Die Geschichte des TSV Berßel scheint damit vorerst auserzählt. Nach drei Meisterschaften in den vergangenen vier Jahren und den Verpflichtungen von hochkarätigen Spielern hatte der langjährige Dauergast der Kreisklasse und Kreisliga ans Tor zur Landesliga geklopft. Zuletzt hatten aber Gerüchte rund um finanzielle Probleme des Vereins die Runde gemacht.