Nach Landesliga-Abstieg: Der neue Trainer des FC Remscheid ist fix Erdal Demir wird neuer Trainer des FC Remscheid. Nach dem Abstieg aus der Landesliga Niederrhein setzt der FCR in der Bezirksliga auf einen regional erfahrenen Coach. von André Nückel · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Der neue Trainer des FC Remscheid steht fest. – Foto: Stephan Horn

Der FC Remscheid hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Nach dem Abstieg aus der Landesliga Niederrhein wird Erdal Demir neuer Trainer des Traditionsvereins. Der Verein bestätigte die Personalie in den sozialen Netzwerken und sieht darin eine wichtige Weichenstellung für die sportliche Zukunft.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Demir übernimmt damit eine anspruchsvolle Aufgabe. Der FCR muss sich nach dem Gang in die Bezirksliga neu sortieren und braucht einen Trainer, der die Region kennt, Erfahrung im Amateurfußball mitbringt und den Neuaufbau mit klarer Linie angehen kann. Genau dieses Profil sehen die Verantwortlichen in Demir. „Wir freuen uns, euch heute eine wichtige Personalentscheidung für unsere sportliche Zukunft vorstellen zu dürfen. Zur kommenden Saison wird Erdal Demir das Traineramt bei unserer Mannschaft übernehmen“, teilte der Klub mit.

Der neue Coach ist im bergischen Fußball kein Unbekannter. Demir war bereits beim SC 08 Radevormwald, beim SC Ayyildiz und bei TuRa Remscheid Süd tätig. Dort sammelte er Erfahrung in der Kreisliga A und der Bezirksliga - also genau in jenem Bereich, in dem sich der FC Remscheid nun wieder behaupten muss. Erfahrung für den Neustart Für den FC Remscheid ist die Verpflichtung auch deshalb bedeutsam, weil nach dem Abstieg nicht nur sportliche Qualität, sondern vor allem Stabilität gefragt ist. Der Verein kommt aus einer schwierigen Saison, in der der Klassenerhalt in der Landesliga nicht gelang. In der Bezirksliga wird der FCR nun mit einer hohen Erwartungshaltung antreten, zugleich aber einen Kader und eine Struktur formen müssen, die diesen Ansprüchen auch standhalten.