Nach Landesliga-Abstieg: Der neue Trainer des FC Remscheid ist fix

Der FC Remscheid hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Nach dem Abstieg aus der Landesliga Niederrhein wird Erdal Demir neuer Trainer des Traditionsvereins. Der Verein bestätigte die Personalie in den sozialen Netzwerken und sieht darin eine wichtige Weichenstellung für die sportliche Zukunft.
Demir übernimmt damit eine anspruchsvolle Aufgabe. Der FCR muss sich nach dem Gang in die Bezirksliga neu sortieren und braucht einen Trainer, der die Region kennt, Erfahrung im Amateurfußball mitbringt und den Neuaufbau mit klarer Linie angehen kann. Genau dieses Profil sehen die Verantwortlichen in Demir.
„Wir freuen uns, euch heute eine wichtige Personalentscheidung für unsere sportliche Zukunft vorstellen zu dürfen. Zur kommenden Saison wird Erdal Demir das Traineramt bei unserer Mannschaft übernehmen“, teilte der Klub mit.
Der neue Coach ist im bergischen Fußball kein Unbekannter. Demir war bereits beim SC 08 Radevormwald, beim SC Ayyildiz und bei TuRa Remscheid Süd tätig. Dort sammelte er Erfahrung in der Kreisliga A und der Bezirksliga - also genau in jenem Bereich, in dem sich der FC Remscheid nun wieder behaupten muss.
Für den FC Remscheid ist die Verpflichtung auch deshalb bedeutsam, weil nach dem Abstieg nicht nur sportliche Qualität, sondern vor allem Stabilität gefragt ist. Der Verein kommt aus einer schwierigen Saison, in der der Klassenerhalt in der Landesliga nicht gelang. In der Bezirksliga wird der FCR nun mit einer hohen Erwartungshaltung antreten, zugleich aber einen Kader und eine Struktur formen müssen, die diesen Ansprüchen auch standhalten.
Der Klub hebt deshalb besonders die Erfahrung und Vernetzung des neuen Trainers hervor. „Mit Erdal Demir konnten wir einen überaus erfahrenen und regional bestens vernetzten Fachmann für den FCR gewinnen“, heißt es in der Mitteilung. Bei seinen bisherigen Stationen habe Demir „kontinuierlich erfolgreiche Arbeit geleistet“.
Der Verein erhofft sich, von dieser Erfahrung in der kommenden Spielzeit zu profitieren. „Dabei hat er umfangreiche und wertvolle Erfahrungen sowohl in der Kreisliga A als auch in der Bezirksliga gesammelt, von denen wir in der kommenden Spielzeit stark profitieren werden“, teilt der FCR mit.
Damit ist die Richtung klar: Remscheid will nach dem Abstieg nicht in Unruhe verfallen, sondern den Neuaufbau mit einem Trainer angehen, der das Umfeld kennt und die Anforderungen der Bezirksliga einschätzen kann. Der Verein formuliert die Zusammenarbeit entsprechend positiv: „Der gesamte Vorstand und Verein heißen Erdal Demir herzlich in der FCR-Familie willkommen. Wir blicken der gemeinsamen Zukunft sehr positiv entgegen und freuen uns auf eine vertrauensvolle sowie erfolgreiche Zusammenarbeit.“
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