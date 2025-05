Nach Lamstedter Patzer: Sahlenburg II steht als Meister fest

Noch am Sonntag verpassten die Sportfreunde Sahlenburg II die vorzeitige Meisterschaft in der 2. Kreisklasse Nord. Seit dem gestrigen Donnerstagabend haben sie ihr Ziel erreicht, denn der letzte Verfolger TSV Lamstedt II erlitt im Heimspiel gegen den FC Cuxhaven II eine klare Niederlage.

Die Börde-Kicker besaßen im ersten Abschnitt die besseren Gelegenheiten, vergaben aber mehrfach aus aussichtsreicher Position. Den ersten Treffer erzielten die Gäste in Minute 42: Der durch einen Diagonalball von Benjamin Hahrizaj eingesetzte Cengiz Cakmak vollendete überlegt an Torwart Kjell von See vorbei - 0:1. Noch vor der Pause egalisierte Kapitän Bjarne Lafrenz mit einem wunderbaren Distanzschuss ins linke obere Eck. Das 1:1 hatte nach dem Seitenwechsel aber nicht mehr allzu lange Bestand. Denn Cakmak trat erneut in Erscheinung und traf ins linke untere Eck - 1:2 (50.). Neun Zeigerumdrehungen später verlängerte Cakmak einen langen Ball in den Lauf von Leon Borstelmann, der sich mehrere Gegenspieler aussteigen ließ und zum 1:3 vollendete. Gekrönt wurde die starke Cuxhavener Phase mit dem 1:4 durch Sinan Aydin (62.). Damit war die Begegnung frühzeitig entschieden. In der Endphase hätte das Resultat sogar noch klarer ausfallen können.