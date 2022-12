Nach längerer Coronapause: Der Fußball rollt wieder drinnen Teaser HALLE Kreis Wetzlar: +++ Bei fünf Hallenturnieren wird zwischen den Jahren und im Januar gekickt. In Dutenhofen und in Kölschhausen steht Tradition ganz oben auf der sportlichen Agenda +++

WETZLAR. In Mittelhessen rollt trotz der Winterpause der Fußball weiter. Denn die Vereine nutzen die Unterbrechung des Ligaspielbetriebs, um nach längerer coronabedingter Verhinderung wieder die Hallenschuhe auszupacken und ihren Sport in die weitestgehend warme Halle zu verlegen. Fünf große Turniere erwarten die Fußballfreunde im südlichen Lahn-Dill-Kreis zwischen den Jahren und im Januar. n Dutenhofen feiert der "Mittelhessen-Cup" ein Jubiläum. Seit 35 Jahren gibt es das Hallenturnier nun - und Mitorganisator Hartmut "Otto" Decher kann sich noch an das ein oder andere frühere Ereignis erinnern. In Kölschhausen freut sich Jens Gelzenleuchter auf ein familiäres und freundschaftliches Flair. Und Werdorfs Sportlicher Leiter Tom Niklas Krämer zeigt sich glücklich darüber, dass nicht nur spielstarke Mannschaften kommen, sondern auch, dass es nach der pandemiebedingten Pause endlich wieder losgeht. Paulo Santos, Vorstandsmitglied aus Niedergirmes, freut sich auf attraktiven Budenzauber für alle Altersklassen. Nicht nur die Jugendturniere, sondern auch die 49. Auflage des "Enwag-Cups" versprächen viel Spielspaß und Sportsgeist.