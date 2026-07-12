Nach kurzer Pause: Oberliga-Aufsteiger startet mit knappem Sieg Im ersten Test nach dem Aufstieg über die Relegation gewinnt Oberligist FC Holzhausen gegen Landesligist SG Empfingen mit 2:1. von Timo Babic · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

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Der FC Holzhausen hat den ersten Test nach dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg erfolgreich bestritten. Nach kurzer Sommerpause infolge der Relegation gewann der Aufsteiger 2:1 gegen die SG Empfingen. Der Sieg war kein großes Ausrufezeichen, aber ein nützlicher Start in eine ungewöhnlich kurze Vorbereitung auf neue Anforderungen.

Für Holzhausen begann dieser Sommer unter besonderen Bedingungen. Während andere Mannschaften längst pausierten oder bereits wieder planten, musste der Vizemeister der Verbandsliga Württemberg noch durch die Relegation. Der Lohn war der Aufstieg in die Oberliga, der Preis eine kurze Erholung und ein entsprechend enger Vorbereitungsrhythmus. Genau deshalb hatte das erste Testspiel gegen die SG Empfingen einen eigenen Wert. Empfingen war als Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 3, ebenfalls eine Mannschaft mit Ambition und eigener Enttäuschung im Gepäck. Den Aufstieg in die Verbandsliga verpasste die SG erst über die Relegation. Für Holzhausen war der Gegner also kein bloßer Auftaktpartner, sondern ein ordentlicher Gradmesser für Konzentration und Frische.