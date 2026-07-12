Nach kurzer Pause: Oberliga-Aufsteiger startet mit knappem Sieg

Der FC Holzhausen hat den ersten Test nach dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg erfolgreich bestritten. Nach kurzer Sommerpause infolge der Relegation gewann der Aufsteiger 2:1 gegen die SG Empfingen. Der Sieg war kein großes Ausrufezeichen, aber ein nützlicher Start in eine ungewöhnlich kurze Vorbereitung auf neue Anforderungen.
Für Holzhausen begann dieser Sommer unter besonderen Bedingungen. Während andere Mannschaften längst pausierten oder bereits wieder planten, musste der Vizemeister der Verbandsliga Württemberg noch durch die Relegation. Der Lohn war der Aufstieg in die Oberliga, der Preis eine kurze Erholung und ein entsprechend enger Vorbereitungsrhythmus. Genau deshalb hatte das erste Testspiel gegen die SG Empfingen einen eigenen Wert.
Empfingen war als Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 3, ebenfalls eine Mannschaft mit Ambition und eigener Enttäuschung im Gepäck. Den Aufstieg in die Verbandsliga verpasste die SG erst über die Relegation. Für Holzhausen war der Gegner also kein bloßer Auftaktpartner, sondern ein ordentlicher Gradmesser für Konzentration und Frische.
Die entscheidende Phase lag früh in der ersten Halbzeit. Walter Vegelin traf in der 21. Minute zum 1:0, nur zwei Minuten später erhöhte Denis Bozicevic auf 2:0. Diese Effizienz dürfte dem Trainerteam gefallen haben, weil sie zeigte, dass Holzhausen trotz kurzer Pause schnell wieder in den Wettkampfmodus findet. Empfingen kam nach der Pause durch Nico Rebmann in der 66. Minute zum Anschluss, doch Holzhausen brachte den Vorsprung ins Ziel.
Natürlich ist ein 2:1 im ersten Test noch keine verlässliche Aussage über die Oberliga-Tauglichkeit. Aber es liefert einen ruhigen Beginn. Der Aufsteiger musste nicht glänzen, sondern Spielminuten sammeln, Abläufe auffrischen und die körperliche Belastung wieder steigern.
Der Fahrplan bleibt kompakt. Es folgen die Tests gegen die TSG Tübingen und den VfL Nagold, ehe Anfang August der WFV-Pokal wartet. Am 8. August beginnt die Oberliga gleich mit einem anspruchsvollen Heimspiel gegen den 1. CfR Pforzheim. Bis dahin muss Holzhausen aus dem Relegationsschwung belastbare Stabilität machen.