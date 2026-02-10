Nach Krisenwochen: Rennes entlässt Coach Habib Beye

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Verein aus der Bretagne gab am Montag bekannt, dass das Arbeitsverhältnis mit dem 48-jährigen Coach beendet beziehungsweise ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde. Vorausgegangen war eine Serie von vier Pflichtspielniederlagen in Folge, in der Rennes insgesamt zwölf Gegentore kassierte und sowohl in der Ligue 1 als auch im französischen Pokal empfindliche Rückschläge hinnehmen musste. Zuletzt verloren die Bretonen in der Liga 2:0 zuhause gegen Lorient, 4:0 beim AS Monaco und 3:1 gegen Lens, zudem schied das Team mit einem 0:3 bei Olympique Marseille aus dem Coupe de France aus.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte Stade Rennes, das Trainerteam sei nicht länger für die Profimannschaft verantwortlich. Bis auf Weiteres übernehmen Assistenten die Leitung des Trainings- und Spielbetriebs, während die Vereinsführung in Ruhe über die Nachfolge entscheidet. Beye, dessen Vertrag ursprünglich bis Juni lief und sich im Falle einer erneuten Europacup-Qualifikation automatisch verlängert hätte, wird damit vorzeitig abgelöst.

Sportlich steht Rennes trotz Krise mit Tabellenplatz sechs weiterhin im oberen Drittel der Ligue 1, hat jedoch im Kampf um Europa zuletzt an Boden verloren. Die Negativserie fiel mit Berichten über Spannungen innerhalb der Mannschaft zusammen, unter anderem mit prominenten Spielern, was den Druck auf den Trainer zusätzlich erhöhte. Französische Medien berichteten von Konflikten zwischen Beye und einzelnen Führungsspielern, die sich auch in personellen Entscheidungen niedergeschlagen haben sollen.