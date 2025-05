Nach Kopfverletzung: Schalke-Talent muss Karriere mit 22 beenden

Traurige Nachricht aus der Regionalliga West: Felix Allgaier , zuletzt beim FC Schalke 04 in der U23 unter Vertrag, muss im Alter von nur 22 Jahren seine Karriere beenden. Warum? Der gebürtige Baden-Württemberger aus Offenburg war im März des vergangenen Jahres in der Partie der Regionalliga West gegen FC Wegberg-Beeck mit einem Gegenspieler folgenschwer zusammengeprallt.

Felix Allgaier wurde ins Krankenhaus gebracht. Über ein Jahr ist seitdem vergangen, an Fußballspielen ist weiterhin nicht zu denken. Die Nachwirkungen der schweren Kopfverletzung machen ihm immer noch zu schaffen. So sehr, dass er nun schweren Herzens seine Träume von einer Profilaufbahn begraben muss. "Es tut weh diesen Text zu schreiben und es fällt mir schwer die Worte für etwas zu finden, für das ich eigentlich keine Worte finden will", beginnt Allgaier einen Post auf seinem Instagram-Account und schreibt weiter: "Aufgrund anhaltender Symptome nach meiner schweren Kopfverletzung in meinem erst dritten Spiel für Schalke im letzten Jahr ist es mir nicht möglich, weiterhin auf professionellem Niveau Fußball zu spielen. Ich bin dankbar viele tolle Menschen auf meinem Weg kennengelernt zu haben.

Ich werde nicht aufhören auf Besserung zu hoffen und weiterhin alles dafür geben."

Bitter: Erst wenige Wochen vor dem verhängnisvollen Unfall war Allgaier im Januar 2024 vom SC Freiburg II nach Gelsenkirchen gekommen. Mehr als drei Ligaeinsätze für die Profireserve des FC Schalke 04 waren ihm nicht vergönnt. In Freiburg durchlief er den Nachwuchsbereich und vollzog bei den Breisgauern auch den Schritt in den Seniorenbereich. Für die zweite Mannschaft der Freiburger kam er in der 3. Liga insgesamt elfmal zum Einsatz. Ob er die Schuhe ganz an den Nagel hängen wird, oder im unterklassigen Amateurbereich seiner Leidenschaft weiterhin frönt, das ließ Allgaier offen.